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От космоса до биотехнологий – в Минске обсудили итоги реализации и перспективы союзных программ

07 февраля 2026 16:40
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От космоса до биотехнологий. В Национальной академии наук подвели итоги реализации союзных программ в исследовательской сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсудили и разработку новых проектов.

От космоса до биотехнологий – в Минске обсудили итоги реализации и перспективы союзных программ-2

Ученые Беларуси и России сотрудничают в самых передовых областях. Так, сейчас реализуются проекты в сфере микроэлектроники и фотоники, исследования космического пространства и биотехнологии. В 2026 году приступают к воплощению программы «Союз-Биомембраны».

От космоса до биотехнологий – в Минске обсудили итоги реализации и перспективы союзных программ-4

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Если для исследований космоса, микроэлектроники и фотоники есть конкретные изделия в металле, которые недавно были запущены на орбиту, то биомембраны – это то направление, которое наиболее перспективное. Программа «Союз-Биомембраны» будет реализовываться с 2026 года и еще приведет к значимым достижениям как в медицине, так и в других сферах.

Есть новые проекты, позволяющие создавать материалы, которые значительно увеличат ресурс использования космических аппаратов. Также в планах разработать отечественные компоненты и оборудование для микроэлектроники. Проект направлен на дальнейшее укрепление технологического суверенитета Беларуси и России.

# Национальная академия наук Беларуси # Владимир Караник

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