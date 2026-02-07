От космоса до биотехнологий – в Минске обсудили итоги реализации и перспективы союзных программ

От космоса до биотехнологий. В Национальной академии наук подвели итоги реализации союзных программ в исследовательской сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсудили и разработку новых проектов.

Ученые Беларуси и России сотрудничают в самых передовых областях. Так, сейчас реализуются проекты в сфере микроэлектроники и фотоники, исследования космического пространства и биотехнологии. В 2026 году приступают к воплощению программы «Союз-Биомембраны».

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Если для исследований космоса, микроэлектроники и фотоники есть конкретные изделия в металле, которые недавно были запущены на орбиту, то биомембраны – это то направление, которое наиболее перспективное. Программа «Союз-Биомембраны» будет реализовываться с 2026 года и еще приведет к значимым достижениям как в медицине, так и в других сферах.

Есть новые проекты, позволяющие создавать материалы, которые значительно увеличат ресурс использования космических аппаратов. Также в планах разработать отечественные компоненты и оборудование для микроэлектроники. Проект направлен на дальнейшее укрепление технологического суверенитета Беларуси и России.