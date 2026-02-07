«Белвест» – банкроты? Развеяли мифы в Сети и узнали, что на самом деле происходит на предприятии

Обувь, в которой мы ходим каждый день, тоже иногда нуждается в новом маршруте. Знакомый многим бренд «Белвест» сегодня делает шаг в новое будущее – непростой, но важный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В январе 2026 года Экономический суд Витебской области ввел в отношении предприятия процедуру санации. По сути, это не точка, а пауза – время для перезагрузки, чтобы сохранить производство, коллектив и дать компании шанс на развитие. Впрочем, в интернете уже появились громкие и, мягко говоря, поспешные оценки. Псевдоэксперты рисуют искаженную картину, не вникая в реальные процессы. Что сейчас происходит на предприятии и каким может быть следующий шаг одного из крупнейших производителей обуви страны – разбиралась Алина Мычко.

Когда-то за обувью «Белвеста» выстраивались очереди по всему СССР. Сегодня бренд совершает новый рывок: делегация предприятия недавно вернулась из Мьянмы с перспективными договоренностями. Военные структуры проявили интерес к нашей армейской обуви. Идут переговоры о налаживании стабильного канала поставок – это первый шаг к закреплению на рынке Юго-Восточной Азии. Эта новость – яркий контраст тому негативу, который сгущают вокруг предприятия в интернете. Кто-то даже успел повесить на «Белвест» ярлык банкрота. Да, компания переживает не самые простые времена. Повлиял целый ряд факторов: пандемия COVID-19, длительный локдаун в России, санкционные ограничения... Все это заставило «Белвест» едва ли не полностью перестроить логистику и искать новых поставщиков материалов. Однако компания не спешит опускать руки. Утвержден план санации – конкретные шаги для финансового оздоровления. В их числе сокращение складских запасов, наращивание оптовой торговли, снижение издержек и другие.

Николай Миронов, антикризисный управляющий СООО «Белвест»:

В феврале ориентируемся на то, что будем достигать сопоставимых с прошлогодними объемов выпуска, когда, конечно, гораздо более благоприятные были условия. Не закладывается в план санации дополнительное привлечение банковских кредитов, наращивание долгов. В данном случае мы рассчитываем на заработанную прибыль в первую очередь. За три года «Белвест» планирует закрыть все долги и стабилизировать финансовое положение. Для этого есть все необходимое, в первую очередь штат высококвалифицированных кадров. Здесь работают около 1700 сотрудников, каждый из которых – профессионал с большой буквы. Оксана Щербова в рядах «Белвеста» уже 37 лет. Начинала с простого ученика сборщика обуви, сегодня начальник цеха. За годы работы женщина видела разные времена в жизни предприятия. И уверена, что из нынешнего этапа «Белвест» выйдет еще сильнее.