Можно задержаться допоздна. В Лошицкой усадьбе проходит традиционный летний бал

Новости Беларуси. От искусства посадки в кабриолет до техники взгляда и комплимента. Вся культурная элита страны в Лошицкой усадьбе! Вечером 29 июля здесь проходит традиционный летний бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. От искусства посадки в кабриолет до техники взгляда и комплимента. Вся культурная элита страны в Лошицкой усадьбе! Вечером 29 июля здесь проходит традиционный летний бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Леди и джентльменам предлагают перенестись в эпоху дворцовых интриг и языка жестов. Подобный светский выход в одном из самых живописных уголков столицы проводят уже в пятый раз. Он собрал несколько сотен тех, кто увлекается культурой и искусством XIX-XX веков. Цветочный вояж по усадебно-парковому комплексу, музыкальный салон в Лошицкой усадьбе, спектакль «Привидение» по пьесе Ибсена. Чтобы поучаствовать во всех локациях масштабной программы, придется задержаться допоздна.
Лидия Маркович, заведующая филиалом «Музей «Лошицкая усадьба»:
Удивлять мы будем танцами, вальс, который уже становится фаворитом бальной программы, наконец-то он побеждает. Будет поставлено еще два танца: танго и блюз.
Нина Федорченко, участница летнего бала:
Эмоциональная обстановка невероятная. Люди излучают счастье, настолько хорошая программа. Хорошие концерты были. Сегодня мы до конца не прослушали, но явно это будет великолепно.
Валерий Федорченко, участник летнего бала:
Мне очень нравится возрождение этой традиции, возрождение нашей культуры. Ведь это очень серьезное культурное белорусское мероприятие.
Инна Забродская, участница летнего бала:
Нам очень нравятся здесь балы, особенно в летнее время. Очень приятно по парку пройтись, прогуляться.
Кульминация летнего бала – мастер-класс по танцам двух предыдущих эпох. Также все желающие смогли обучиться парфюмерному этикету.