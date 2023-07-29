Можно задержаться допоздна. В Лошицкой усадьбе проходит традиционный летний бал

Новости Беларуси. От искусства посадки в кабриолет до техники взгляда и комплимента. Вся культурная элита страны в Лошицкой усадьбе! Вечером 29 июля здесь проходит традиционный летний бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леди и джентльменам предлагают перенестись в эпоху дворцовых интриг и языка жестов. Подобный светский выход в одном из самых живописных уголков столицы проводят уже в пятый раз. Он собрал несколько сотен тех, кто увлекается культурой и искусством XIX-XX веков. Цветочный вояж по усадебно-парковому комплексу, музыкальный салон в Лошицкой усадьбе, спектакль «Привидение» по пьесе Ибсена. Чтобы поучаствовать во всех локациях масштабной программы, придется задержаться допоздна.

Лидия Маркович, заведующая филиалом «Музей «Лошицкая усадьба»:

Удивлять мы будем танцами, вальс, который уже становится фаворитом бальной программы, наконец-то он побеждает. Будет поставлено еще два танца: танго и блюз.

Нина Федорченко, участница летнего бала:

Эмоциональная обстановка невероятная. Люди излучают счастье, настолько хорошая программа. Хорошие концерты были. Сегодня мы до конца не прослушали, но явно это будет великолепно. Валерий Федорченко, участник летнего бала:

Мне очень нравится возрождение этой традиции, возрождение нашей культуры. Ведь это очень серьезное культурное белорусское мероприятие.