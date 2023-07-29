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Можно задержаться допоздна. В Лошицкой усадьбе проходит традиционный летний бал

29 июля 2023 17:03
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Новости Беларуси. От искусства посадки в кабриолет до техники взгляда и комплимента. Вся культурная элита страны в Лошицкой усадьбе! Вечером 29 июля здесь проходит традиционный летний бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Можно задержаться допоздна. В Лошицкой усадьбе проходит традиционный летний бал-1

Леди и джентльменам предлагают перенестись в эпоху дворцовых интриг и языка жестов. Подобный светский выход в одном из самых живописных уголков столицы проводят уже в пятый раз. Он собрал несколько сотен тех, кто увлекается культурой и искусством XIX-XX веков. Цветочный вояж по усадебно-парковому комплексу, музыкальный салон в Лошицкой усадьбе, спектакль «Привидение» по пьесе Ибсена. Чтобы поучаствовать во всех локациях масштабной программы, придется задержаться допоздна.

Можно задержаться допоздна. В Лошицкой усадьбе проходит традиционный летний бал-4

Лидия Маркович, заведующая филиалом «Музей «Лошицкая усадьба»:
Удивлять мы будем танцами, вальс, который уже становится фаворитом бальной программы, наконец-то он побеждает. Будет поставлено еще два танца: танго и блюз.

Можно задержаться допоздна. В Лошицкой усадьбе проходит традиционный летний бал-7

Нина Федорченко, участница летнего бала:
Эмоциональная обстановка невероятная. Люди излучают счастье, настолько хорошая программа. Хорошие концерты были. Сегодня мы до конца не прослушали, но явно это будет великолепно.

Валерий Федорченко, участник летнего бала:
Мне очень нравится возрождение этой традиции, возрождение нашей культуры. Ведь это очень серьезное культурное белорусское мероприятие.

Можно задержаться допоздна. В Лошицкой усадьбе проходит традиционный летний бал-10

Инна Забродская, участница летнего бала:
Нам очень нравятся здесь балы, особенно в летнее время. Очень приятно по парку пройтись, прогуляться.

Кульминация летнего бала – мастер-класс по танцам двух предыдущих эпох. Также все желающие смогли обучиться парфюмерному этикету.

# Бал-маскарад # общество # Фотофакт

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