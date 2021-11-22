Азарёнок о визите представителя ВОЗ в лагерь беженцев: пробыл полчаса, про водомёты и газ ничего не ответил

Новости Беларуси. Больше двух тысяч беженцев, временно размещенных в логистическом центре под Гродно, продолжают надеяться на гуманитарный коридор через Польшу и по-прежнему рассчитывают, что их все-таки пустят туда, где обещали теплый прием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь не цель. И сотни людей, бегущих от разрухи и отсутствия перспектив в их странах, продолжают попытки попасть в благополучную Европу. Но как встречают по ту сторону? Практически каждый день мы получаем шокирующие кадры. Обстановка на границе остается напряженной. Но уже очевидно, что ни колючие заборы, ни очереди из автоматов не останавливают людей. Попытки прорывов будут продолжаться. Вернемся к ситуации во временном центре для беженцев под Гродно. Сегодня, 22 ноября, здесь был директор Европейского бюро ВОЗ. Ханс Клюге пообщался с беженцами. Наш корреспондент Григорий Азаренок работает на границе. Все подробности прямо сейчас.