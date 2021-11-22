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Азарёнок о визите представителя ВОЗ в лагерь беженцев: пробыл полчаса, про водомёты и газ ничего не ответил

22 ноября 2021 11:36
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Новости Беларуси. Больше двух тысяч беженцев, временно размещенных в логистическом центре под Гродно, продолжают надеяться на гуманитарный коридор через Польшу и по-прежнему рассчитывают, что их все-таки пустят туда, где обещали теплый прием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Азарёнок о визите представителя ВОЗ в лагерь беженцев: пробыл полчаса, про водомёты и газ ничего не ответил-1

Беларусь не цель. И сотни людей, бегущих от разрухи и отсутствия перспектив в их странах, продолжают попытки попасть в благополучную Европу. Но как встречают по ту сторону? Практически каждый день мы получаем шокирующие кадры. Обстановка на границе остается напряженной. Но уже очевидно, что ни колючие заборы, ни очереди из автоматов не останавливают людей. Попытки прорывов будут продолжаться.

Вернемся к ситуации во временном центре для беженцев под Гродно. Сегодня, 22 ноября, здесь был директор Европейского бюро ВОЗ. Ханс Клюге пообщался с беженцами.

Наш корреспондент Григорий Азаренок работает на границе. Все подробности прямо сейчас.

Азарёнок о визите представителя ВОЗ в лагерь беженцев: пробыл полчаса, про водомёты и газ ничего не ответил-4

Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Из самого актуального на данный момент это визит представителя ВОЗ. Приехал он сюда несколько часов назад и пробыл всего полчаса. Осмотрел, как устроен логистический центр, пообщался с беженцами. Они показывали ему свои билеты, своих детей, говорили, что по возвращении в Ирак им грозит опасность.

Уж не знаю, дошли ли до него мольбы о помощи, но, судя по общению с прессой, вряд ли. Он отделался общими фразами, про польские водометы и газ ничего не ответил, сел в машину и уехал.

В это же время Польша по-прежнему забрасывает мир откровенно бредовыми фейками. Об этом высказался депутат Госдумы России Виталий Милонов.

Виталий Милонов в лагере беженцев: единственное оружие, которое я видел у мигрантов, – пластмассовый пистолет (здесь подробности).

Азарёнок о визите представителя ВОЗ в лагерь беженцев: пробыл полчаса, про водомёты и газ ничего не ответил-7

А мы сейчас отправляемся на погранпереход.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Григорий Азарёнок # Ханс Клюге # Виталий Милонов # Фотофакт

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