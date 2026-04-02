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Более 150 участниц претендуют на награды первенства Беларуси по синхронному плаванию

02 апреля 2026 19:46
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На награды первенства Беларуси по синхронному плаванию претендуют более 150 участниц до 19 лет. Состязания проходят в новом бассейне Республиканского центра олимпийской подготовки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Более 150 участниц претендуют на награды первенства Беларуси по синхронному плаванию-2

В стартовый день состоялась техническая программа. В женских дуэтах не было равных Анастасии Добровольской и Александре Мирончик, неделей ранее девушки выступали на этапе Кубка мира в Париже и замкнули топ-6 итогового протокола. В смешанных выступлениях на отечественной глади первенствовали Александр Онищук и Дарья Бурко, в групповых упражнениях пальма первенства досталась команде РЦОП-1.

Елена Светличная, председатель Белорусской федерации синхронного плавания:
Нас сегодня порадовали спортсменки юниорской команды в дуэтных выступлениях и юниорская сборная в произвольной программе. В этом году два основных старта – это первенство Европы, которое пройдет в Мюнхене, и первенство мира в Будапеште. 

Старты состоятся летом, в июле-августе. К этому спортсменки идут планомерно, планируя свою подготовку. На сегодняшний день у нас есть перспективный дуэт, который сейчас находится в национальной команде. Это Александра Мирончик и Анастасия Добровольская.

На минском старте выступают и гости из России, соревнования продлятся до субботы, участницы разыграют 11 комплектов наград.

# Синхронное плавание

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