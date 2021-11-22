Глава Frontex: отказ рассмотреть запрос на убежище будет несовместим с европейским законодательством

Фабрис Леггери, исполнительный директор агентства ЕС по контролю границ:

Приезжающие мигранты могут подать заявление о предоставлении убежища. Отказ рассмотреть их запрос будет несовместим с европейским законодательством. Однако, если люди, которые подают запрос на убежище в Польше, получают отказ, принимается решение об их удалении с территории страны. Возвращение в их страну может проводиться на добровольной основе или же принудительно.