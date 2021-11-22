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Глава Frontex: отказ рассмотреть запрос на убежище будет несовместим с европейским законодательством

22 ноября 2021 08:52
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Отказ беженцам в рассмотрении заявок на убежище противоречит правилам ЕС. С таким заявлением выступил исполнительный директор агентства ЕС по контролю границ Frontex, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Frontex: отказ рассмотреть запрос на убежище будет несовместим с европейским законодательством-1

Фабрис Леггери, исполнительный директор агентства ЕС по контролю границ:
Приезжающие мигранты могут подать заявление о предоставлении убежища. Отказ рассмотреть их запрос будет несовместим с европейским законодательством. Однако, если люди, которые подают запрос на убежище в Польше, получают отказ, принимается решение об их удалении с территории страны. Возвращение в их страну может проводиться на добровольной основе или же принудительно.

Глава Frontex: отказ рассмотреть запрос на убежище будет несовместим с европейским законодательством-4

Также по словам главы Frontex, в действующих правилах приема беженцев существуют двойные стандарты. С одной стороны, пересечение границы между пограничными пунктами нелегально, а с другой – европейские правила допускают, что любой нуждающийся в международной помощи должен иметь доступ к убежищу.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Фабрис Леггери # Фотофакт

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