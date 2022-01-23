Азарёнок: «Дипломатия Запада веками действует только в рамках этих двух пушкинских строк. Бабки и кровь, кровь и бабки»

Новости Беларуси. Дипломатия провокаций, вранья, угроз и шантажа. Именно так ведет себя сейчас Запад по отношению к нам. Но было ли когда-то по-другому? Григорий Азаренок проводит исторические параллели с днем сегодняшним.

Сегодня, когда все говорят, что мы на пороге войны, вспомним эпохальное событие прошлого века. Оно на 40 лет отодвинуло новую катастрофу. Потсдамская конференция. Когда на руинах поверженного Берлина три человека решали судьбы Европы. Черчилль, Трумэн, Сталин. Расклады были такие. За спиной нашего вождя стояла Победа. И 10-миллионная Красная армия, прошедшая страшную войну, блестящая, могучая, с колоссальным опытом, с колоссальной силой.

Григорий Азаренок, СТВ: «Все куплю», – сказало злато. «Все возьму», – сказал булат. Дипломатия Запада веками действует только в рамках этих двух пушкинских строк. Бабки и кровь, кровь и бабки. И все это под толстым слоем лицемерия, в котором паноптикуму нет равных.

В один из дней конференции президент США попросил генерального секретаря ВКП(б) на личный разговор. Он жаждал увидеть страх в глазах Джо, как они его называли.

Григорий Азаренок: А эти – второй фронт открыли уже под самый конец. Когда все уже было понятно. Летели на дележку пирога. Боялись. Страшно боялись. У них аргументов в спорах было мало. Кроме одного – ядерного. Да, Трумэну перед конференцией положили на стол бумагу. Ребеночек родился. Его назвали малыш.

Известно, что уже тогда они вынашивали план ядерных бомбардировок городов Советского Союза. В том числе и Минска, и Киева. И только гений советских ученых и разведчиков подарил нашей стране шанс на жизнь. А у этих – рука бы не дрогнула, не постеснялись бы они ничего.

А вокруг чего были споры? Союзнички были против расширения границ Польши. Ведь там уже была не их власть. Союзнички хотели разделить Германию на множество государств. Но Сталин был непреклонен, стоял на своем, потому что правда была за ним. А Черчилль в это время приказал не разоружать немецких военнопленных. Наоборот – держать их в полной боевой готовности. Пытался хоть как-то извертеться, но продолжить войну.

Григорий Азаренок:

И вот нынешний мир. Вы думаете, если бы не ядерный щит России, нас бы уже не бомбили? Нет, гуманисты по-другому не умеют. Либо злато, либо булат. Ни чести, ни порядочности, ни совести, ни принципов – ничего у них нет. Они понимают только страх. Животный страх за свои поганые шкуры. А потому нельзя им уступать ни в чем. Военно-технический ответ – так это звучит на языке современной российской дипломатии. Что это значит? Думаю, мы скоро узнаем. Возможно, следует ждать укрепления суверенитета какой-нибудь недалекой к Западу страны.

Наши наивные политики в 80-е и 90-е вам поверили. Просто так. На честное слово. А вы просто так нарушили все свои обещания. Нагло и цинично, подло и лицемерно. Ну что ж. Может быть, когда-нибудь до вас дойдет. Любым способом.

Алена Дзиодзина: слова и поступки американцев вступают в противоречие. Тот, кто желает мира, обычно не окружает оппонента с оружием – читайте здесь.

Не трогайте Россию, господа!

Ей больно и без вашего укора.

Она по части самооговора

Себе не знала равных никогда.

Не трогайте Россию, господа!

Что нужно вам, и сытым, и одетым,

От той страны, что, выручив полсвета,

Сегодня и печальна, и бедна.

Припомните, как вас она спасла

В годину разрушительных набегов.

И вот теперь не с вашего ли брега

Несется равнодушная хула?

Не трогайте Россию, господа!

Теперь вы славословите правдивость,

Но слепо верить в вашу справедливость –

Занятие, достойное шута.

Россия не бывает не права,

Уставшая то плакать, то молиться,

Она простит и вора, и блудницу.

Простит и вас за грубые слова.

Она простит, а мне до склона дней –

Стыдиться вас в смятении брезгливом

За то, что Русь по выкрикам брезгливым

Узнает о Болгарии моей.

Не трогайте Россию, господа!

Ведь вы ее не знаете, невежды.

Великая терпеньем и надеждой

Она иному миру не чета!

Не трогайте Россию, и она

И в это раз, уверенно и гордо,

Без лишних фраз решит свои кроссворды,

Пречистою от зла ограждена.

Да Вы ее должны благодарить

Уже за то, что есть она на свете,

За то, что вам и вашим детям

Одну судьбу с ее судьбой делить.

А коль помочь не можете – тогда

Изыдите, хотя бы не мешая.

Иначе – за себя не отвечаю.

Не трогайте Россию, господа!