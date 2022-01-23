«Не видим причин, почему нас не должны пропустить в Германию». Беженцы уже 77 дней находятся на белорусско-польской границе
Новости Беларуси. День 77-й. На белорусско-польской границе без перемен. Около 500 человек, среди которых женщины и дети, продолжают находиться в ТЛЦ «Брузги». Обед по расписанию, полевая баня, мобильная школа. К такой размеренной жизни, похоже, привыкли даже сами беженцы. Зато наши западные соседи не могут жить без провокаций. То обстреляют белорусский пограничный столб, то совершенно случайно зайдут на нашу территорию и тут же вернутся обратно. Терпения белорусским пограничникам не занимать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Галина Буро передает из кризисного центра.
Места в кризисном центре освобождаются все реже. Те, кто мог вернуться на Родину, уже это сделали. Для остальных путь назад сродни приговору. Одним приходят сообщения на телефон с угрозами расправы, у других после войны дома разрушены, жили в палатках. Потому не видят особой разницы находиться там или здесь. Тем более в душе живет надежда, что Евросоюз их все же примет. Мердад в Иране работал моряком, но на старость себе так и не заработал, а в Германии у него родня.
Мердад, беженец из Ирана:
Только Германия. Не Великобритания, не Франция, не Скандинавские страны. Только Германия. Потому что в Иране нет денег, нет работы, я хочу лучшей жизни.
А вот Рэбас с женой и ребенком бежал из Ирака. В середине декабря в гродненском роддоме супруга родила еще одну девочку – Мелину. Маму с новорожденной поместили в кризисную комнату Красного Креста, но спустя месяц она захотела к мужу – уж очень семья боится разлучаться. Рэбас переживает, что здесь неподходящие условия для месячной малышки, но, уверен, это ради ее будущего.
Рэбас Ахмат, беженец из Ирака:
Мы не собираемся возвращаться в Ирак. Там очень тяжелая ситуация. В Ираке я был водителем такси. Но, как правило, у нас больше одной профессии. Мы привыкли менять несколько работ. Мы не видим причин, почему нас не должны пропустить в Германию. Сейчас туда приезжают тысячи мигрантов, но почему не 600 человек? Это хороший вопрос. 600 человек – это совсем ничего для Германии. Это что-то вроде 10 человек в одном городе. Для Германии это не составит труда: но, видимо, тут уже имеют место быть политические проблемы.
А через полчаса после интервью он с другими новоиспеченными отцами уже встречал жену с ребенком. Теперь жить мечтой о Германии будут все вместе.
Медики желание рожениц вернуться в ТЛЦ хотя и не одобрили, но насильно запретить не вправе. Красный Крест и врачи возьмут мам и новорожденных под особую заботу. А следить надо, ведь беженцы никак не привыкнут к морозной зиме и простой истине «одеваться по погоде», из-за чего легко подхватывают простуду. Некоторые узнали, что такое «холодовая аллергия» на руках. В сутки в мобильный медпункт до 200 обращений. В больнице 10 детей беженцев, большинство с респираторными заболеваниями. Внутри логистического центра работники МЧС следят за противопожарной безопасностью – прецеденты пресекают.
Берут хлеб, томаты и сметану. Вот какие продукты востребованы у беженцев в ТЛЦ «Брузги» – подробнее здесь.