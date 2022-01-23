«Не видим причин, почему нас не должны пропустить в Германию». Беженцы уже 77 дней находятся на белорусско-польской границе

Новости Беларуси. День 77-й. На белорусско-польской границе без перемен. Около 500 человек, среди которых женщины и дети, продолжают находиться в ТЛЦ «Брузги». Обед по расписанию, полевая баня, мобильная школа. К такой размеренной жизни, похоже, привыкли даже сами беженцы. Зато наши западные соседи не могут жить без провокаций. То обстреляют белорусский пограничный столб, то совершенно случайно зайдут на нашу территорию и тут же вернутся обратно. Терпения белорусским пограничникам не занимать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Галина Буро передает из кризисного центра.

Места в кризисном центре освобождаются все реже. Те, кто мог вернуться на Родину, уже это сделали. Для остальных путь назад сродни приговору. Одним приходят сообщения на телефон с угрозами расправы, у других после войны дома разрушены, жили в палатках. Потому не видят особой разницы находиться там или здесь. Тем более в душе живет надежда, что Евросоюз их все же примет. Мердад в Иране работал моряком, но на старость себе так и не заработал, а в Германии у него родня.

Мердад, беженец из Ирана:

Только Германия. Не Великобритания, не Франция, не Скандинавские страны. Только Германия. Потому что в Иране нет денег, нет работы, я хочу лучшей жизни. А вот Рэбас с женой и ребенком бежал из Ирака. В середине декабря в гродненском роддоме супруга родила еще одну девочку – Мелину. Маму с новорожденной поместили в кризисную комнату Красного Креста, но спустя месяц она захотела к мужу – уж очень семья боится разлучаться. Рэбас переживает, что здесь неподходящие условия для месячной малышки, но, уверен, это ради ее будущего.

Рэбас Ахмат, беженец из Ирака:

Мы не собираемся возвращаться в Ирак. Там очень тяжелая ситуация. В Ираке я был водителем такси. Но, как правило, у нас больше одной профессии. Мы привыкли менять несколько работ. Мы не видим причин, почему нас не должны пропустить в Германию. Сейчас туда приезжают тысячи мигрантов, но почему не 600 человек? Это хороший вопрос. 600 человек – это совсем ничего для Германии. Это что-то вроде 10 человек в одном городе. Для Германии это не составит труда: но, видимо, тут уже имеют место быть политические проблемы. А через полчаса после интервью он с другими новоиспеченными отцами уже встречал жену с ребенком. Теперь жить мечтой о Германии будут все вместе.