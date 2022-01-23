«Тонкая моторика у них развита не так». Педагог о занятиях с детьми беженцев в ТЛЦ «Брузги»

Новости Беларуси. День 77-й. На белорусско-польской границе без перемен. Около 500 человек, среди которых женщины и дети, продолжают находиться в ТЛЦ «Брузги». Обед по расписанию, полевая баня, мобильная школа. К такой размеренной жизни, похоже, привыкли даже сами беженцы. Зато наши западные соседи не могут жить без провокаций. То обстреляют белорусский пограничный столб, то совершенно случайно зайдут на нашу территорию и тут же вернутся обратно. Терпения белорусским пограничникам не занимать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А пока взрослые думают о хлебе насущном, дети – о пище духовной. В образовательном модуле, своего рода мини-школе, пятидневка. Уроки с 10 утра и до 4 вечера. Гродненские педагоги, волонтеры ЮНИСЕФ и учителя из числа беженцев в игровой форме проводят развивающие занятия и упражнения на снятие напряжения. Малышам интересно, прогуливать никто не хочет. Пока одна группа занимается, другие ждут своей очереди, самые нетерпеливые даже заглядывают в окна.

Ольга Левко, педагог-психолог Гродненского областного социально-педагогического центра:

Первые уроки, которые мы давали, мы думали, что будут для них легкие, особенно лепка из пластилина или аппликации, но это было очень сложно. И мы заметили, что тонкая моторика у них развита не так, как у наших детей такого же возраста. И сейчас мы больше упражнений им даем на развитие тонкой моторики. Вы знаете, мы получаем такую обратную связь, они настолько довольны занятием, они так благодарят, и мы всегда рады, что мы продумали эти уроки и у нас получилось. А еще главное развлечение этой недели – снег. Его дети увидели здесь впервые в жизни. И быстро смекнули, как играть в белорусские зимние забавы.

И пусть названия предметов еще только осваивают, зато уже миксуют свои песни под истинно славянский хоровод. Дети улыбаются, их мало заботят проблемы, так и должно быть, зато взрослым не до смеха. Они знают, что десятки их соотечественников уже обосновались в Германии, и не понимают, чем они хуже: 500 человек, из них около 100 – дети.

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

К сожалению, коллективный Запад, видимо, коллективно сошел с ума, и не обращает внимания на те, скажем так, естественные потребности людей, которые в силу определенных обстоятельств оказались здесь. Они живут надеждой, и надежда у них не уходит. Мировое сообщество должно еще более внимательно обратить на эту ситуацию свое внимание.