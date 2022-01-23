Алёна Дзиодзина: слова и поступки американцев вступают в противоречие. Тот, кто желает мира, обычно не окружает оппонента с оружием

Новости Беларуси. Дипломатия провокаций, вранья, угроз и шантажа. Именно так ведет себя сейчас Запад по отношению к нам. Но было ли когда-то по-другому? Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина проводят исторические параллели с днем сегодняшним. Смотрите авторскую рубрику «Паноптикум» в программе «Неделя» на СТВ прямо сейчас.

Алена Дзиодзина, психолог:

Отношения между отдельными государствами гораздо более сложные и многоуровневые, чем мы можем заметить. Есть то, что говорят и демонстрируют, но всегда остается то, что другие не могут увидеть. Имеются в виду истинные мотивы и скрытые выгоды слов, поступков, принятых решений и демонстративного поведения. Но иногда реальность под другим светом представляется совсем иначе. Например, как и в простых человеческих отношениях, кто-то на первый взгляд очень дружелюбный оказывается завуалированным агрессором. Потому что вы в его глазах не товарищ и не союзник, а конкурент, которого он хочет ослабить. И так действовать ему стратегически выгодно. Поскольку напрямую заявлять о своем нежелании считаться с интересами других по каким-то причинам пока нельзя. А хотелось бы. В таких случаях путь от необходимости вести себя мирно до явного противодействия очень прост. Преднамеренно создать какой-то конфликт. Представить всем другую страну агрессором. И броситься якобы устанавливать справедливость. Узнаваемо? Азаренок: «Дипломатия Запада веками действует только в рамках этих двух пушкинских строк. Бабки и кровь, кровь и бабки», – читайте здесь.

Алена Дзиодзина:

Наблюдая за тем, как происходят переговоры США и России, бросается в глаза то, что слова и поступки американцев вступают в противоречие. Тот, кто желает мирных отношений, обычно не окружает оппонента с оружием в руках. И размещение войск НАТО вблизи наших границ, разумеется, настораживает. Но каждый раз, когда Америке напоминают, что такая дистанция с их военным ресурсом совсем неприемлема, они вспоминают про Украину. Хотя в России ни словом, ни поведением даже не намекают о намерении начинать войну. Настораживает? Однозначно! Без противостояния между славянскими братьями США со своими войсками – явный агрессор. А с конфликтом – уже, кажется, миротворец. И можно размещать военные силы, где нужно, под предлогом защиты. Картина маслом, где не хватает всего детали. Нужен конфликт. И если в реальности этого пока нет, его всегда можно придумать. И поджечь по рабочей схеме: где выгодно – обострить, кого надо – запугать, а кого можно – разозлить. Все это дает потрясающие козыри на руках. Но не мнимому преследователю или жертве, а как раз тому, кто назначает себя спасателем и собирает сливки с конфликта.