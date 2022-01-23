Алёна Дзиодзина: слова и поступки американцев вступают в противоречие. Тот, кто желает мира, обычно не окружает оппонента с оружием
Новости Беларуси. Дипломатия провокаций, вранья, угроз и шантажа. Именно так ведет себя сейчас Запад по отношению к нам. Но было ли когда-то по-другому? Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина проводят исторические параллели с днем сегодняшним.
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Алена Дзиодзина, психолог:
Отношения между отдельными государствами гораздо более сложные и многоуровневые, чем мы можем заметить. Есть то, что говорят и демонстрируют, но всегда остается то, что другие не могут увидеть. Имеются в виду истинные мотивы и скрытые выгоды слов, поступков, принятых решений и демонстративного поведения. Но иногда реальность под другим светом представляется совсем иначе. Например, как и в простых человеческих отношениях, кто-то на первый взгляд очень дружелюбный оказывается завуалированным агрессором. Потому что вы в его глазах не товарищ и не союзник, а конкурент, которого он хочет ослабить. И так действовать ему стратегически выгодно. Поскольку напрямую заявлять о своем нежелании считаться с интересами других по каким-то причинам пока нельзя. А хотелось бы. В таких случаях путь от необходимости вести себя мирно до явного противодействия очень прост. Преднамеренно создать какой-то конфликт. Представить всем другую страну агрессором. И броситься якобы устанавливать справедливость. Узнаваемо?
Азаренок: «Дипломатия Запада веками действует только в рамках этих двух пушкинских строк. Бабки и кровь, кровь и бабки», – читайте здесь.
Алена Дзиодзина:
Наблюдая за тем, как происходят переговоры США и России, бросается в глаза то, что слова и поступки американцев вступают в противоречие. Тот, кто желает мирных отношений, обычно не окружает оппонента с оружием в руках. И размещение войск НАТО вблизи наших границ, разумеется, настораживает. Но каждый раз, когда Америке напоминают, что такая дистанция с их военным ресурсом совсем неприемлема, они вспоминают про Украину. Хотя в России ни словом, ни поведением даже не намекают о намерении начинать войну. Настораживает? Однозначно! Без противостояния между славянскими братьями США со своими войсками – явный агрессор. А с конфликтом – уже, кажется, миротворец. И можно размещать военные силы, где нужно, под предлогом защиты. Картина маслом, где не хватает всего детали. Нужен конфликт. И если в реальности этого пока нет, его всегда можно придумать. И поджечь по рабочей схеме: где выгодно – обострить, кого надо – запугать, а кого можно – разозлить. Все это дает потрясающие козыри на руках. Но не мнимому преследователю или жертве, а как раз тому, кто назначает себя спасателем и собирает сливки с конфликта.
Алена Дзиодзина:
Если оценить значение обостренных отношений России и Украины, можно увидеть, что для США позиция миротворца стратегически очень необходима. На данном этапе это условно разрешает Америке размещать свои военные силы максимально близко к России: Прибалтика, Польша и неплохо бы еще Украина! Присутствие войск и попытка столкнуть две страны лбами на языке психологии называется скрытой агрессией. И в этой ситуации осложнения отношений между двумя странами именно для США многое делает возможным. Ведь если на геополитической доске появляется преследователь, против которого якобы нужно бороться, это как бы негласно дает право Америке на проявлении уже более явной агрессии против страны – влиятельного конкурента. А вместе с тем позволяет нарушать какие-то договоренности, не соблюдать былые условности и даже «дает зеленый свет» поступать так, как раньше хотелось бы, но было по ряду причин нельзя. Зато, надевая маску спасателя, теперь как бы становится можно. Вот и приходится американцам мутить воду, когда поистине Россия не хочет войны, а Украина не находится под угрозой. Так бывает, как в жизни, так и в политике, что мнимый спасатель питается от конфликта. И движут им отнюдь не миротворческие мотивы, а свои стратегические интересы.