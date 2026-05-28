XVII Евразийский форум социальных работников проходит в Минске

Глобальные вызовы и иновационные практики в эти дни обсуждают в Минске на XVII Евразийском форуме социальных работников. Столица Беларуси впервые становится подобной экспертной площадкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие принимают представители 15 государств. География участников обширная: Россия, Великобритания, Казахстан, Корея, Таиланд и другие. В центре внимания – инклюзия в социальной работе, использование цифровых продуктов, развитие взаимопомощи. Своим мнением и лучшими практиками делятся специалисты разных профилей – медики, психологи, представители социальной сферы, а также международных организаций – ООН, ЮНИСЕФ, Красного Креста.

Наталья Пахомова, директор Республиканского комплексного центра социального обслуживания Якутии (Россия): В рамках российской делегации мы представляем 22 человека. Приехали солидные делегации. Конечно, мы ожидаем больше от Евразийского форума. Мы не пропускаем ни один форум, потому что для нас, для действующих, практикующих социальных работников, это важно. Важно узнать, какие технологии, новые работы в социальном обслуживании внедряются, например, в других странах, в данном случае Беларуси. Мы от Беларуси ожидаем очень многого.

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Этот форум нам открывает новые форматы сотрудничества в первую очередь, как гуманитарного, так и повышения квалификации наших специалистов, так и возможности для того, чтобы мы установили какие-то отдельные соглашения, намерения сотрудничества с другими странами и учреждениями.

Беларусь демонстрирует значительные успехи в сфере социальной работы и волонтерства. Накопленный опыт и достигнутые результаты свидетельствуют о высоком уровне развития этих направлений в республике. В нашей стране выполняется государственная программа «Активное долголетие». В гуманитарную деятельность активно внедряются цифровые технологии, создается безбарьерная среда.

Отметим, Евразийский форум социальных работников – ведущая международная платформа для специалистов в области социального обеспечения. Более двух десятилетий он фокусируется на совместных решениях региональных и глобальных проблем отрасли.