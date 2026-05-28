Лукашенко выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане

Цифровой рывок и экономика доверия: в Астане стартуют главные деловые события года на пространстве ЕАЭС. На правах председателя в объединении, Казахстан принимает V Евразийский экономический форум и заседание Высшего экономического совета. Участие в мероприятиях примет Президент Беларуси. Александр Лукашенко совершит двухдневный рабочий визит в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 28 мая, глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума. Центральной темой встреч на площадке Конгресс-центра ЭКСПО станет глобальная цифровая гонка и интеграция искусственного интеллекта во все сферы экономики.
Александр Лукашенко представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, приведет примеры отечественного опыта в этой сфере. Программа форума включает порядка 30 профильных мероприятий и сессий. Ожидается принятие совместного заявления стран «пятерки» об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС – документ позволит наметить новый стратегический вектор сотрудничества в сфере цифровой трансформации экономик стран интеграционного объединения.
Главное событие евразийской недели состоится 29 мая. Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета, включает почти два десятка вопросов. Лидеры государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничества с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других. Саммит пройдет в узком и расширенном составах.