Лукашенко выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане

Цифровой рывок и экономика доверия: в Астане стартуют главные деловые события года на пространстве ЕАЭС. На правах председателя в объединении, Казахстан принимает V Евразийский экономический форум и заседание Высшего экономического совета. Участие в мероприятиях примет Президент Беларуси. Александр Лукашенко совершит двухдневный рабочий визит в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 28 мая, глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума. Центральной темой встреч на площадке Конгресс-центра ЭКСПО станет глобальная цифровая гонка и интеграция искусственного интеллекта во все сферы экономики.