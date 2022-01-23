Берут хлеб, томаты и сметану. Вот какие продукты востребованы у беженцев в ТЛЦ «Брузги»

Новости Беларуси. День 77-й. На белорусско-польской границе без перемен. Около 500 человек, среди которых женщины и дети, продолжают находиться в ТЛЦ «Брузги». Обед по расписанию, полевая баня, мобильная школа. К такой размеренной жизни, похоже, привыкли даже сами беженцы. Зато наши западные соседи не могут жить без провокаций. То обстреляют белорусский пограничный столб, то совершенно случайно зайдут на нашу территорию и тут же вернутся обратно. Терпения белорусским пограничникам не занимать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Галина Буро, корреспондент:

Беженцев постоянно обеспечивают всем необходимым. Уже роздано около 12 тысяч предметов одежды, а также около двух тысяч пар взрослой и детской обуви. Также постоянно выдаются беженцам одеяла, полотенца, подушки. Как видите, этого хватает, чтобы обустроить вот такие импровизированные шалаши, в которых удобно находиться. Каждый здесь знает: в помощи белорусы не откажут. На этой неделе пожилому мужчине помогли починить протез, решают вопрос о замене линз в разбитых очках одного из курдов. А еще приучили восточных гостей к чистоте – беженцы сами проводят ежедневную уборку в ТЛЦ.

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы сегодня, действительно, 77-й день уже работаем в ТЛЦ. И то поручение Президента, которое он отдал, мы стараемся выполнить, насколько это возможно, в той мере, чтобы обеспечить людям приемлемые условия быта здесь. Порядка 30 человек ежедневно работает по жизнеобеспечению ТЛЦ «Брузги». В этом направлении нами делается достаточно много: это и выделение продуктов питания, это кормление беженцев, это и банные дни.

Более 230 тонн гуманитарного груза доставлено на границу. Сформирован запас на неделю. Уже четвертый день представители Красного Креста ведут учет в лагере: у кого какие потребности.

Игорь Трусов, начальник отдела по реагированию на ЧС и розыску Белорусского общества Красного Креста:

Мы начали регистрацию мигрантов, пребывающих здесь, чтобы оптимизировать нашу систему выдачи гуманитарной помощи. То есть, после регистрации мы сможем понимать, что мы уже выдали конкретному человеку либо его семье и что ему еще сегодня нужно. Бывает индивидуальный запрос, например, на те же бутылочки для приготовления молочной смеси, иногда просят какой-то другой вид еды.

Выдача еды в лагере ежедневно по расписанию, за изысками – в автолавку. К ней, по традиции, очереди.