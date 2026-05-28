Лукашенко: за годы независимости в Беларуси создана высокопрофессиональная пограничная служба

Круглосуточно, семь дней в неделю на защите рубежей Родины. 28 мая – 108 лет с момента образования белорусской пограничной службы. С профессиональным праздником командование, личный состав, ветеранов органов пограничной службы поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Более века история пограничной службы неразрывно связана со становлением белорусской государственности и наполнена яркими примерами доблести и отваги. 85 лет назад в первых боях Великой Отечественной войны герои-пограничники, защищая священные рубежи Советской Родины, стояли насмерть. Погибали, но не сдавались. Беспримерный подвиг наших дедов и прадедов – образец мужества и стойкости воинов в зеленых фуражках и яркий пример для молодого поколения», – отметил глава государства.

Президент обратил внимание, что за годы независимости в Беларуси создана высокопрофессиональная пограничная служба. Опираясь на традиции и опыт ветеранов, современные пограничники умело применяют новейшие технологии в сфере безопасности, надежно противодействуют всем попыткам дестабилизировать ситуацию на границах страны, констатировал Александр Лукашенко. Президент пожелал всем военнослужащим, гражданскому персоналу и ветеранам органов пограничной службы крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.