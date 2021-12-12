Азарёнок: что это за болезнь такая у нашего общества? Что за удовольствие смотреть на лживые улыбки, шопиться, хайпиться?

Новости Беларуси. В нашей истории было не раз, когда государство, не испытывая критических проблем, самоликвидировалось. Это происходило тогда, когда у власти оказывались корыстные и жадные люди. Один из таких – герой очередного выпуска авторской рубрики Григория Азаренка и Алены Дзиодзиной «Паноптикум». Смотрите в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Будь проклята ваша свобода. Ваша поганая демократия. Ваши права человека. Ваш мерзкий паноптикум. Еще 200 лет назад обратился к вам великий поэт Николай Языков. Кто б ни был ты, одноплеменник

И брат мой: жалкий ли старик,

Ее торжественный изменник,

Ее надменный клеветник;

Иль ты, сладкоречивый книжник,

Оракул юношей-невежд,

Ты, легкомысленный сподвижник

Беспутных мыслей и надежд;

И ты, невинный и любезный,

Поклонник темных книг и слов,

Восприниматель достослезный

Чужих суждений и грехов;

Вы, люд заносчивый и дерзкой,

Вы, опрометчивый оплот

Ученья школы богомерзкой,

Вы все – не белорусский вы народ!

О жалком старике и поговорим сегодня. Станислав Шушкевич. Один из трех дряхлых, рыхлых вестников смерти нашей общей Родины. Очень интересно проследить жизнь таких, как он. Как так получается, что на вершины власти приходят самые ничтожные, жалкие, мелкие душонки? Как ничего не смыслящий в науке двоечник вдруг начинает громче всех ломиться в партию? Он очень чутко следит за выполнением всех ленинских идеалов. Он душит и запрещает все живое. А в это же время выбивает себе денежки на загранкомандировки, ездит в эти свои райские кущи и закупается. Джинсы, порнуха, куртки, магнитофоны, из гостиниц вырывает розетки, тырит чайники, все, все себе, всего побольше. Потому что хочется, хочется, потому что жрать хочу, не служить, а жить в кайф.

Не ЦРУ и МИ-6 разрушили Советский Союз. А вы, поганая партноменклатура. Вы, мечтавшие променять власть на собственность, вы, продавшие Отечество за рукопожатие. Ну что это за болезнь такая есть у нашего общества? Что за удовольствие ездить туда, фуршетиться мелкими тухлыми бутербродами, засовывать себя в узкие неудобные костюмы, благодушно рассуждать ни о чем, смотреть на эту череду лживых, лицемерных, одинаковых улыбок, шопиться, фоткаться, чилиться, хайпиться? Ну неужели не хочется прокричаться, дать в морду оскорбившей Родину сволочи и разнести их фуршетно-пленэрную поганую демократию? У нас же все лучше, чем у них. Еда вкуснее, и ее больше, просто мы ее не сервируем в бантики. Техника наша лучше, надежнее, хоть и не такая броская, женщины наши красивее этих грымз лохматых. Но нет же. Находятся же подлецы Яковлевы, Шеварднадзе, Коротичи, Кравчуки, Шушкевичи – неистребимо племя отчизнопродавцев, этих ворюг, этих фуршетных жрателей демократии. Будь проклята ваша свобода, повторяем мы, и да здравствует наша Родина.