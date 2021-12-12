Алёна Дзиодзина: Шушкевичу и компании было легче пустить всё под снос, чем признать свои ошибки
Новости Беларуси. В нашей истории было не раз, когда государство, не испытывая критических проблем, самоликвидировалось. Это происходило тогда, когда у власти оказывались корыстные и жадные люди.
Один из таких – герой очередного выпуска авторской рубрики Григория Азаренка и Алены Дзиодзиной «Паноптикум». Смотрите в программе «Неделя» на СТВ.
Алена Дзиодзина, психолог:
Те люди, которые тогда, много лет назад, разрушали собственную страну, объясняли свои решения тем, что якобы развитие Советского Союза зашло в тупик. И с этим непременно надо бы что-то сделать.
Ситуация: ребенок складывает башенку, а потом что-то идет не так, и он решает снести все до основания. Еще раз подчеркну: он разрушает, потому как что-то не получается лично у него. Ведь башенка строилась его собственными руками, а не выкристаллизовывалась сама по себе.
С политикой и развитием государства примерно та же история. Они никогда не существуют отдельно от людей, в чьих руках оказывается власть. Именно они решают, что в их стране уже изжило себя. И если уж они решают что-то пустить под снос, именно их ответственность что-то на этом месте построить, не оставляя людей ни с чем.
Но вот если право ломать политики обычно помнят, то нюанс о возведении и создании нового многие из них почему-то имеют в виду. Ломать – не строить. И разрушать – дело нехитрое. Куда сложнее исправить свои погрешности, которые сделали условную башенку более уязвимой, снова укрепить ее былые опоры и продолжить возводить ее до уровня неба.
Однако на примере Шушкевича и компании мы видим, как поступают слабые политики, которые не знают, что делать. Им легче пустить все под снос, чем признать и исправить свои ошибки, которые завели отдельные сферы развития государства в тупик.
Шум разрушения и поднятая с земли пыль тогда были их последней надеждой спрятать в глазах народа свою политическую несостоятельность. Шушкевичу и прочим так было удобно, так проще. Их не волновало, что в скором времени простым людям из-за них придется хлебнуть много горя и допить этот бокал до дна.
В прошлом году нашлись люди и в Беларуси, которые пожелали разрушить свою страну. Благо, что поистине они ничего не решали и все, что было в их власти, – разве что сносить игрушечные башенки своих детей. Ну, и еще разрушить свою собственную жизнь, поверив обещаниям Запада о своих перспективах в мире политики. Амбиции без таланта – страшная сила.
Но не в этот раз. Не у нас в стране. Не с нашим Президентом, который много лет работал на то, чтобы в нашей башенке крепли опоры. Возможно, сейчас в ней не все идеально, но наш Батька умеет то, что надо, достроить, не сломав ни государство, ни чью-то жизнь. Мудрость и талант к многоходовочкам – страшная сила, и ничьи амбиции не смогут ее победить.
Азаренок: что это за болезнь такая у нашего общества? Что за удовольствие смотреть на лживые улыбки, шопиться, хайпиться? Читайте здесь.