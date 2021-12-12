Алёна Дзиодзина: Шушкевичу и компании было легче пустить всё под снос, чем признать свои ошибки

Новости Беларуси. В нашей истории было не раз, когда государство, не испытывая критических проблем, самоликвидировалось. Это происходило тогда, когда у власти оказывались корыстные и жадные люди. Один из таких – герой очередного выпуска авторской рубрики Григория Азаренка и Алены Дзиодзиной «Паноптикум». Смотрите в программе «Неделя» на СТВ.

Алена Дзиодзина, психолог:

Те люди, которые тогда, много лет назад, разрушали собственную страну, объясняли свои решения тем, что якобы развитие Советского Союза зашло в тупик. И с этим непременно надо бы что-то сделать. Ситуация: ребенок складывает башенку, а потом что-то идет не так, и он решает снести все до основания. Еще раз подчеркну: он разрушает, потому как что-то не получается лично у него. Ведь башенка строилась его собственными руками, а не выкристаллизовывалась сама по себе. С политикой и развитием государства примерно та же история. Они никогда не существуют отдельно от людей, в чьих руках оказывается власть. Именно они решают, что в их стране уже изжило себя. И если уж они решают что-то пустить под снос, именно их ответственность что-то на этом месте построить, не оставляя людей ни с чем.

Но вот если право ломать политики обычно помнят, то нюанс о возведении и создании нового многие из них почему-то имеют в виду. Ломать – не строить. И разрушать – дело нехитрое. Куда сложнее исправить свои погрешности, которые сделали условную башенку более уязвимой, снова укрепить ее былые опоры и продолжить возводить ее до уровня неба. Однако на примере Шушкевича и компании мы видим, как поступают слабые политики, которые не знают, что делать. Им легче пустить все под снос, чем признать и исправить свои ошибки, которые завели отдельные сферы развития государства в тупик. Шум разрушения и поднятая с земли пыль тогда были их последней надеждой спрятать в глазах народа свою политическую несостоятельность. Шушкевичу и прочим так было удобно, так проще. Их не волновало, что в скором времени простым людям из-за них придется хлебнуть много горя и допить этот бокал до дна.