Когда любой белорус сможет получить вакцину от коронавируса? Рассказал Дмитрий Пиневич

Новости Беларуси. Коронавирус – не раз на неделе возвращались к вопросу о долгожданном плато, на которое мы, похоже, выходим. Во всяком случае, некоторые клиники уже возвращаются от формата временных инфекционных стационаров к привычной работе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Об этом, а еще о вакцинации поговорили с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем. Тенденция в снижении заболеваемости пневмониями во время праздников сохранилась

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Сейчас мы с удовлетворением констатируем то, что и до наступления праздников эта тенденция, безусловно, вместе с праздничными днями сейчас сохранилась в достаточно значимом снижении случаев фиксации заболеваемости – я говорю о пневмониях. Мой прогноз был в большей степени о госпитальной пневмонии, наиболее сложной ситуации, которая является по большому счету индикатором данного эпидемического процесса. Более 40 % наших жителей были привиты против гриппа. Не надо было никого упрашивать

Игорь Позняк, СТВ:

Хорошо. Вот эту статистику можно увязать в понятие тенденции? То есть мы действительно имеем дело с тенденцией? Дмитрий Пиневич:

Да, эта тенденция достаточно устойчива. Другой вопрос, что мы также прогнозируем и говорим о том, что с началом (может быть, с середины) февраля мы увидим наряду с этим падением небольшой рост. Почему? Потому что это то время, когда наступают сезонные заболевания традиционные, связанные с гриппом, парагриппом и группами заболеваний, относящихся к этой группе. Прогноз прошлого года как раз вот основывается на данных таких прагматических признаках, и я думаю, что этот рост может быть. Другой вопрос, что он может быть сглажен. И должен быть сглажен, исходя из того, что более 40 % наших жителей, притом во всех без исключения регионах, были привиты своевременно против гриппа. Я скажу, не надо было никого по большому счету ни упрашивать, ни излишне информировать. Все шли на прививку: те, кто не имел противопоказаний, те, кто попадал под наши критерии вакцинации против гриппа, они были все провакцинированы. В первом квартале мы должны выпустить под белорусским брендом вакцину «Спутник V»

Игорь Позняк:

Вакцинация против коронавируса. Несколько десятков стран уже приступили к этому процессу. Как у нас дела? Дмитрий Пиневич:

То же самое. Мы подписали контракт на 170 тысяч вакцин «Спутник V» – это первая партия вакцин, которая к нам поступила, она соответствующим образом разбита на несколько партий была (мелкие партии, совсем мелкие партии). До Нового года поступило 20 тысяч вакцин для 20 тысяч вакцинируемых. Сейчас прошла вся процедура проверки их качества, безопасности, и мы продолжаем прививать медицинских работников. Мы сегодня проинформировали уже разбивку по регионам (пофамильно списки), и с ожиданием того, что в ближайшее время поступит следующая партия вакцин, мы начнем работать и с педагогами. Ну и самое основное, что я думаю: в первом квартале мы должны уже выпустить под белорусским брендом вакцину «Спутник V» совместно с нашим российским партнером на мощностях белорусского фармпредприятия. Это «Белмедпрепараты». Когда любой желающий сможет получить вакцину от коронавируса? Игорь Позняк:

А когда любой желающий сможет получить вакцину и как это будет работать? Это нужно будет обратиться в поликлинику, записаться?

Дмитрий Пиневич:

Да, совершенно верно. Методика будет отработана. Я думаю, что это будет примерно с апреля, когда мы закончим вакцинировать именно те уязвимые, скажем так, контролируемые наши группы – это медработники, педагоги, сотрудники транспорта, торговли, и вот мы тоже, кстати, с вами ведем разговор, работники СМИ. Вот мы когда отработаем с этим контингентом – ну, слово контингент мне не очень нравится – с группами населения, скажем, наиболее уязвимыми, потом начнем работать и по другим группам. Мы вступаем в период времени, когда вирусы и инфекции будут играть свою роль более значимую Игорь Позняк:

Кроме российской, российско-белорусской вакцины, будет ли еще предлагаться что-то?