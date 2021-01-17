Даже сильный мороз не помеха. В Минске прошёл автопробег «За единую Беларусь!»

Новости Беларуси. Дорогами Победы и независимости. Устойчивый минус 17 января не стал преградой для участников автопробега «За единую Беларусь!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неравнодушные к судьбе своей родины люди подчеркивают, что даже в сильные морозы вера в лучшее будущее страны стала только крепче.

Их маршрут сегодня – два знаковых проспекта Минска – Победителей и Независимости. Представители разных поколений целыми семьями в очередной раз говорили об истинных ценностях и вспоминали о том, чего стоила наша с вами мирная жизнь и развивающаяся инфраструктура городов.

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