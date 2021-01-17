Прямой эфир

Даже сильный мороз не помеха. В Минске прошёл автопробег «За единую Беларусь!»

17 января 2021 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дорогами Победы и независимости. Устойчивый минус 17 января не стал преградой для участников автопробега «За единую Беларусь!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даже сильный мороз не помеха. В Минске прошёл автопробег «За единую Беларусь!»-1

Неравнодушные к судьбе своей родины люди подчеркивают, что даже в сильные морозы вера в лучшее будущее страны стала только крепче.

Даже сильный мороз не помеха. В Минске прошёл автопробег «За единую Беларусь!»-4

Их маршрут сегодня – два знаковых проспекта Минска – Победителей и Независимости. Представители разных поколений целыми семьями в очередной раз говорили об истинных ценностях и вспоминали о том, чего стоила наша с вами мирная жизнь и развивающаяся инфраструктура городов.

Читайте также:

Кто и зачем принимает участие в автопробеге? Мнения четырёх белорусов

«Мне очень хочется защитить страну». Почему белорусы выезжают на автопробеги: 4 мнения

Алёна Ланская приняла участие в автопробеге. И вот что рассказывает

# Государственная социальная политика # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В -20°C и с голым торсом. В Минске состоялся Крещенский забег
17 января 2021 11:46

В -20°C и с голым торсом. В Минске состоялся Крещенский забег

Создавали эту технологию более 10 лет. Какая разработка из Гродно вошла в топ-10 результатов учёных за 2020 год?
17 января 2021 11:43

Создавали эту технологию более 10 лет. Какая разработка из Гродно вошла в топ-10 результатов учёных за 2020 год?

Крещенский сочельник и Святки: о каких приметах и традициях нужно знать?
17 января 2021 10:00

Крещенский сочельник и Святки: о каких приметах и традициях нужно знать?