«Профилактика важнее наказания». Виктор Чайчиц о том, что изменится в административном законодательстве

Новости Беларуси. Смещение акцента от наказания к профилактике – такова идеология новой редакции Кодексов по вопросам административной ответственности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Их подписал Президент. Напомним, в июне на совещании по проектам этих документов Александр Лукашенко подчеркнул, что запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы. Какие же новации нас ожидают с 1 марта – именно тогда вступают в силу новые кодексы? Административные правонарушения разделят на три категории: проступки, значительные и грубые. Такая дифференциация поможет освободить в целом ряде случаев человека от наказания, ограничившись лишь предупреждением. Как это будет работать на практике? Рассказывает гость программы «Неделя» Виктор Чайчиц. Игорь Позняк, ведущий:

Давайте вначале обозначим, вернее, закрепим ту самую идеологию новых кодексов – в глобальном смысле переход от наказания к предупреждению. Как это будет работать на практике?

«Профилактика важнее наказания» Виктор Чайчиц, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов:

Вы очень правильно сказали, что от наказания к предупреждению. Новые кодексы как раз и позволяют сейчас сказать, что профилактика важнее наказания, и то, что гражданам предоставлено сейчас право посмотреть на какой-то свой проступок, правонарушение, загладить вину перед обществом, перед потерпевшими и быстро, без конфликта, понести какое-то наказание и дальше жить и работать. Если говорить о новом административном законодательстве, очень важно, что граждане оценили свой труд, то, что их предложения не оставлены без внимания. Игорь Позняк:

Это к вопросу об обратной связи. Виктор Чайчиц:

Совершенно верно. Я думаю, что все сейчас обсуждают вопрос новшества в административном законодательстве, и очень многие граждане лично мне говорили: «Вошло мое предложение, которое я направлял в Администрацию Президента». И очень важно, что эта обратная связь у нас таким образом проявилась.

Игорь Позняк:

Мне кажется, очень важное замечание и своевременный пример подтвердит, что действительно наше общество созрело к такому формату юридических отношений, когда предупреждение работает лучше, чем наказание. Чтобы гражданин в дальнейшем не допускал правонарушений, законодательством предусмотрен административный проступок Виктор Чайчиц:

Совершенно верно. Вы помните знаменитые слова Карла Маркса: что быть в обществе, жить в обществе и быть независимым от общества нельзя. С административным кодексом рано или поздно встречается практически каждый гражданин. Важно, как человек сам оценил это обстоятельство, какие выводы он сделал и как он сам себя наказал. Чтобы он в дальнейшем не допускал подобных правонарушений, законодатель здесь предусмотрел административный проступок. В том случае, если человек совершает какое-то правонарушение, тот же административный проступок, его даже не подвергают наказанию – ограничиваются устным замечанием. В том случае, если человек совершил более серьезное, значительное административное правонарушение, у него тоже есть возможность получить только предупреждение. И даже если он второй раз, в силу какой-то невнимательности, совершил правонарушение, но понял, что допустил его, он на месте платит штраф, и никаких последствий нет. И это быстро забывается. Безусловно, есть другие, очень серьезные, грубые правонарушения. Игорь Позняк:

Но именно для этого работает градация.

«Административные нарушения необходимо разделить на три категории» Виктор Чайчиц:

Именно для этого законодатель и придумал, что административные правонарушения необходимо разделить на три категории: это административный проступок, значительные правонарушения и грубые административные правонарушения. Что касается грубых административных правонарушений, то их от общего числа всего лишь 7 %. Но это такие правонарушения, которые граничат с уголовными. Игорь Позняк:

И которые нельзя совершить случайно. Виктор Чайчиц:

Их нельзя совершить случайно, но иногда это бывает на эмоциях. Как говорится, подрался человек или какие-то другие были причины, чтобы совершить это правонарушение. У него тоже есть возможность осознать и больше не совершать это. Имеют место случаи, когда человек совершает повторное подобное правонарушение и уже наступает уголовное наказание за совершение подобных действий. Конечно, здесь важно сказать, что по большинству правонарушений у нас снижены ответственность и наказание. Но есть отдельные грубые административные правонарушения, где, я считаю, обоснованно (и это поддерживают граждане) усилена административная ответственность.

Игорь Позняк:

Например? Виктор Чайчиц:

Например, блокировка движения на дороге. Само собой разумеется, что эти нарушения, которые допускает гражданин, за что усилена административная ответственность, еще не являются уголовно наказуемыми, но влияют на жизнь очень многих граждан. Если граждане нарушают общественный порядок, за эти действия должно быть строгое наказание Игорь Позняк:

Что вам продиктовали события последних месяцев? Какие обстоятельства вы учли при подготовке новых кодексов? Виктор Чайчиц:

Незаконные массовые мероприятия тоже внесли определенную лепту в изменение законодательства. Повторюсь, здесь очень важно, чтобы законодательство и изменения в нем отражали желания большинства. И если какие-то правонарушители своими действиями способствуют тому, чтобы разжигался какой-то скандал, если они нарушают общественный порядок, то за эти действия должно быть строгое наказание – не обязательно уголовное, потому что мы говорим прежде всего о профилактике. Но даже административное наказание здесь должно быть гораздо строже, чем то, если человек, к примеру, зазевался и перешел улицу в неположенном месте.

Как изменится административное законодательство в отношении несовершеннолетних? Игорь Позняк:

Очень важный момент в новых кодексах – несовершеннолетние. Как сейчас будет построена работа с этой очень непростой категорией граждан? Виктор Чайчиц:

Это очень непростая категория, но сейчас те действия, которые будут применяться по отношению к несовершеннолетним, если они совершили правонарушение, будут носить прежде всего воспитательный характер. И уже не будет таких последствий, как раньше, когда человек, будучи в несовершеннолетнем возрасте, совершал административное правонарушение и в дальнейшем это ему перекрывало всю дальнейшую карьеру. Он уже не мог поступить, к примеру, в Академию МВД или на юридический факультет. Да и другие вузы очень осторожно к этому относились. Как это будет работать, покажет практика. Закон позволяет, чтобы тот человек, который в раннем возрасте оступился, через какое-то время забыл об этом своем правонарушении и дальше жил и работал. Определенное значение будет иметь и поведение родителей, как они будут к этому относиться, как они будут реагировать.