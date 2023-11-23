Азарёнок: бойцы внутренних войск Беларуси – особенные люди, другие люди, совершенные люди

Бойцы внутренних войск совершенствуют свои внутренние навыки по курсу практической подготовки разработанному инструкторами, имеющими реальный боевой опыт – «Джамба! У диверсантов нет шансов». Вот это работа как раз таки по диверсионно-разведывательным группам. Наши мужики готовятся. Мы знаем, что во внутренних войсках этот год – год создания новых специальных подразделений. Николай Николаевич Карпенков не вылазит из этих лесов, работает с мужиками, смотрит, лично принимает участие, лично следит за всем. И там реально готовятся.

Григорий Азаренок, СТВ: Обороноспособность – это то, за чем сейчас следят все, и то, что сейчас самое важное... Можно сколько угодно иметь дронов, танков, оружия. Мы знаем, что это очень важно на самом деле. Но самое ценное – это люди. Это наши мужики. Это воины. И вот воины готовятся. Готовятся в полном самоограничении, не щадя себя. Центр «Воловщина» каждый день перегружен. Тысячи патронов расходуются сейчас. Тысячи часов, минут, секунд. Наши люди занимаются, готовятся.

Андрей Лазуткин, политолог:

Поясним, что эти люди делают – это контртеррористические задачи. То есть такая операция проводится совместно разными структурами. Не только внутренними войсками, но надо это все знать и уметь. И, конечно, если раньше захват заложников какой-нибудь отрабатывался максимум в колонии какой-нибудь, то сегодня, конечно, ДРГ – это цель номер один.

Григорий Азаренок:

Брянщина. Белогородчина.

Андрей Лазуткин:

Да, именно то, что там приходило – к этому сегодня готовятся наши бойцы. Мы видим, что большие силы не заходили на Брянщину, Белогородчину, но заходили ДРГ, причем довольно успешно в плане медийном там этого пиара, подготовки, связи с населением местным. Вот это все надо отрабатывать.

Григорий Азаренок:

Плюс артобстрелы. Шебекино это несчастное до сих пор обстреливают.

Андрей Лазуткин:

Да, надо взять небольшой райцентр и по нему лупить. Говорить: смотрите, ха-ха-ха, Лукашенко ничего не может сделать. Это артиллерия, ее никак не перехватить. То есть вот, пожалуйста, это тот сценарий, которому мы можем реально противодействовать. То есть можно бояться ядерной войны, но это такое, что от нас мало зависит. А что касается ДРГ – да. Мы готовимся, работаем. И самое главное для ДРГ – это то, чтобы их с хлебом и солью не встречало местное население. Без этого никакая ДРГ эффективной не будет. Если население расслабленное, как нам написали, что надо связи укреплять определенные, вот если все это есть, то, конечно, у диверсантов нет шансов. А на Брянщине огромные пустые леса, чтобы люди понимали, как это всё сложно контролировать. Но здесь, где территория гораздо меньше, мы это все можем прекрасно видеть. И техника помогает, и слежение, и все остальное. И, конечно, такая подготовка в приграничных районах ведется уже второй год. Тут ничего нового в принципе нет.

Григорий Азаренок:

Взаимодействие различных родов войск, подразделений и даже взаимодействие бойцов на поле боя – это то, что сейчас очень важно. Это то, к сожалению, с отсутствием чего столкнулась РФ с начала СВО, когда проводили большую военную демонстрацию, военный парад в условиях, приближенных к боевым. А оказалось, что возникли проблемы и со связью, и с координацией, и взаимодействием: один командующий не понимал, что делал другой командующий. Чтобы этого всего не допустить, наши ребята сейчас ежедневно оттачивают навыки. Тут стоит отдать должное, конечно, духу этих людей. Погоду сегодня все видели, все прочувствовали. Все эти мужики там безвылазно – в этих лесах, на полигонах.

Покой средь молний сохранять,

Огонь отеческих заветов,

Смерть постигая, сознавать

Нетленность сущности предметов.

Средь боя зоркость не терять

В клубящемся чаду распада,

И в сердце радость сохранять –

А больше ничего не надо.

Особенные люди, другие люди, совершенные люди.

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