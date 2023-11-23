Лазуткин: главная задача Америки – всех нас разделить. По их мнению – не должно быть никакого ОДКБ

Андрей Лазуткин, политолог:

Давайте пойдем по порядку. По поводу оккупационных войск. То есть мы пока не знаем демографические потери от военной операции. Для Украины какие это будут потери, тоже никто не говорит. Ну, для России они явно там тоже есть. И если американцы могут их примерно рассчитывать, они просто, поддерживая определенную интенсивность конфликта, будут наносить постоянный урон в плане демографии. Не только нефтедолларов, санкций, а в плане человеческого капитала. Если так воевать 10 лет, что там будет дальше с Россией следующие лет 50? И, конечно, для американцев такая ситуация является желательной. То есть не просто, как в компьютерных играх, высадится американский десант на Красной площади. Нет. Надо сделать так, чтобы мы упали в яму, откуда мы будем выбираться в следующие 100 лет условно. И они это делали. Посмотрите на ту же Ливию или Ирак. То есть они создают условия, чтобы вы больше никогда не стали лидером, не стали глобальным игроком.

Ну а что самое главное надо сделать, вас всех разделить. Не должно быть вообще никакого ОДКБ. Вот у вас делится сначала все на национальные государства. Не должно быть даже Союзного государства, не должно быть ЕАЭС. А дальше в каждом таком государстве приводится к власти клановая система, парламентская республика, где у вас много разных кланов, которые олигархи, не олигархи, разные жузы, национальности. Вот они находятся постоянно между собой в конфликте, и там не может быть одного самого сильного клана, самого сильного жуза, который берет власть. Это значит, вы все время обращаетесь к американцам, как когда-то наши славяне к варягам. Пойдите княжить и владеть нами. Мы же не можем между собой тут решить. Американцы говорят: да, мы к вам придем и кого-то поддержим.

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