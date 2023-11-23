В Брагине открыли мемориальную доску в память о жертвах геноцида

Знамя Победы продолжает свое шествие по городам Беларуси – 80 лет назад от гитлеровской оккупации Красная армия освободила Брагинский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цена была высокой – в боях за него погибло более 3,5 тысячи воинов. Еще около 9 000 человек стали мирными жертвами геноцида. В городском поселке, где хранят память о своих героях, побывала Анна Корольчук.

Победное шествие красноармейцев по нашей земле началось именно в Брагинском районе. 23 сентября 1943 года, после успешного форсирования Днепра, был освобожден первый населенный пункт Беларуси, поселок Комарин. Однако, чтобы дойти до Брагина, бойцам понадобилось еще два месяца.

Галина Дятел, младший научный сотрудник Брагинского исторического музея:

В ходе Гомельско-Речицкой (сама за себя говорит) операции освободили Гомель и Речицу, и многие другие населенные пункты и близлежащие районы возле Брагина. Как раз таки наш район тоже попал в ход этой операции. Освобождала одна из ведущих дивизий – 55-я дивизия участвовала в освобождении.

В память о жертвах геноцида сегодня в Брагине открыли мемориальную доску. На ней увековечены имена 80 безвинно погибших. Дань уважения стойкости и мужеству бойцов жители почтили на митинге у братской могилы.