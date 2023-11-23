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В Брагине открыли мемориальную доску в память о жертвах геноцида

23 ноября 2023 19:24
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Знамя Победы продолжает свое шествие по городам Беларуси – 80 лет назад от гитлеровской оккупации Красная армия освободила Брагинский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цена была высокой – в боях за него погибло более 3,5 тысячи воинов. Еще около 9 000 человек стали мирными жертвами геноцида.

В городском поселке, где хранят память о своих героях, побывала Анна Корольчук.

В Брагине открыли мемориальную доску в память о жертвах геноцида-1

Победное шествие красноармейцев по нашей земле началось именно в Брагинском районе. 23 сентября 1943 года, после успешного форсирования Днепра, был освобожден первый населенный пункт Беларуси, поселок Комарин. Однако, чтобы дойти до Брагина, бойцам понадобилось еще два месяца.

В Брагине открыли мемориальную доску в память о жертвах геноцида-4

Галина Дятел, младший научный сотрудник Брагинского исторического музея:
В ходе Гомельско-Речицкой (сама за себя говорит) операции освободили Гомель и Речицу, и многие другие населенные пункты и близлежащие районы возле Брагина. Как раз таки наш район тоже попал в ход этой операции. Освобождала одна из ведущих дивизий – 55-я дивизия участвовала в освобождении.

В Брагине открыли мемориальную доску в память о жертвах геноцида-7

В память о жертвах геноцида сегодня в Брагине открыли мемориальную доску. На ней увековечены имена 80 безвинно погибших. Дань уважения стойкости и мужеству бойцов жители почтили на митинге у братской могилы.

В Брагине открыли мемориальную доску в память о жертвах геноцида-10

Дарья Кравченко, учащаяся Брагинской средней школы:
Мы навещаем ветерана, который живет в нашем городском поселке Брагин. Мы очень любим с ним беседовать, разговаривать на разные темы, также вспоминать те страшные годы. Я считаю, что это обязан помнить каждый из нас, каждый гражданин Беларуси.

Подробнее в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Анна Корольчук # Фотофакт

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