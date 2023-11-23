Отходы бумаги и пластмассовая упаковка. Можно ли заработать на раздельном сборе мусора для переработки?
Окружающий мир сегодня просто переполнен мусором. Ежегодно человечество производит около 2 миллиардов тонн твердых коммунальных отходов. Разные страны решают эту проблему по-разному. О том, научились ли белорусы сортировать мусор и прижились ли экопривычки, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Можно ли сегодня заработать на мусоре? Я знаю, что в советские времена бутылки, стеклотару мыли. Отмывали эти наклеечки, несли в пункт приема стеклотары. Это делали даже дети, не говоря о том, что это делали люди низкого социального статуса. Это делали дети, им было это интересно. Потому что они на мороженное могли просто заработать себе, сдавая бутылки. У нас сегодня есть какой-то стимул для людей, можно заработать на мусоре?
Анастасия Субоч, заместитель начальника управления по сбору (заготовке) и реализации ВМР и лома черных и цветных металлов:
Да, безусловно. Наша организация входит в состав холдинга, управляющая компания «Белресурсы», и является сегодня специализированным предприятием. Основным видом деятельности которого является сбор, заготовка вторичных материальных ресурсов у населения, а также юридических лиц и лома черных и цветных металлов у населения.
Наталья Надольская:
Что несет население, чтобы заработать?
Анастасия Субоч:
Все, что образуется в быту – отходы.
Наталья Надольская:
О каких суммах идет речь, какая мотивация? Сколько можно заработать действительно?
Анастасия Субоч:
Может, я по видам расскажу?
Наталья Надольская:
Да, конечно.
Анастасия Субоч:
Что несут? Отходы бумаги и картона – это упаковка, меловая белая бумага. Пластиковые отходы – это пластмассовая упаковка от пищевых продуктов, пленка та же самая, магазинные пакеты, которых у нас очень много образуется. Это принимается.
Наталья Надольская:
Не знала, что это можно сдать и на этом заработать.
Анастасия Субоч:
Можно. Также канистры, бочки – это, что касается пластмассовых отходов. Все, что в обиходе образуется.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
В общем, несут совершенно все. Все ненужные вещи, которые захламляют квартиру.
Наталья Надольская:
По какому принципу принимают эти отходы – на вес, внешний вид? Зависит ли сумма от этого, которую можно заработать?
Анастасия Субоч:
Конечно. Все, что приносится, делится по видам, если касается вторичных материальных ресурсов. Отдельно каждый вид взвешивается, определяется цена, умножаемая на принесенный объем, и выплачивается сумма денег. Так, допустим, за 9 месяцев собрано более 22 тысяч тонн вторичных материальных ресурсов, в том числе лома. Выплачено 33 миллиона рублей за это все. Средний активный сдатчик в день приносит, допустим, 100 килограммов макулатуры – на этом можно от 20 до 30 рублей.
«Ресурс, который можно переработать». Где принимают металлолом – подробнее здесь.