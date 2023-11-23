Отходы бумаги и пластмассовая упаковка. Можно ли заработать на раздельном сборе мусора для переработки?

Окружающий мир сегодня просто переполнен мусором. Ежегодно человечество производит около 2 миллиардов тонн твердых коммунальных отходов. Разные страны решают эту проблему по-разному. О том, научились ли белорусы сортировать мусор и прижились ли экопривычки, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Можно ли сегодня заработать на мусоре? Я знаю, что в советские времена бутылки, стеклотару мыли. Отмывали эти наклеечки, несли в пункт приема стеклотары. Это делали даже дети, не говоря о том, что это делали люди низкого социального статуса. Это делали дети, им было это интересно. Потому что они на мороженное могли просто заработать себе, сдавая бутылки. У нас сегодня есть какой-то стимул для людей, можно заработать на мусоре?

Анастасия Субоч, заместитель начальника управления по сбору (заготовке) и реализации ВМР и лома черных и цветных металлов:

Да, безусловно. Наша организация входит в состав холдинга, управляющая компания «Белресурсы», и является сегодня специализированным предприятием. Основным видом деятельности которого является сбор, заготовка вторичных материальных ресурсов у населения, а также юридических лиц и лома черных и цветных металлов у населения. Наталья Надольская:

Что несет население, чтобы заработать? Анастасия Субоч:

Все, что образуется в быту – отходы. Наталья Надольская:

О каких суммах идет речь, какая мотивация? Сколько можно заработать действительно? Анастасия Субоч:

Может, я по видам расскажу?

Наталья Надольская:

Да, конечно. Анастасия Субоч:

Что несут? Отходы бумаги и картона – это упаковка, меловая белая бумага. Пластиковые отходы – это пластмассовая упаковка от пищевых продуктов, пленка та же самая, магазинные пакеты, которых у нас очень много образуется. Это принимается. Наталья Надольская:

Не знала, что это можно сдать и на этом заработать. Анастасия Субоч:

Можно. Также канистры, бочки – это, что касается пластмассовых отходов. Все, что в обиходе образуется.