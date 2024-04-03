Авдонин: самое главное – у нас в Беларуси обеспечивается созидание будущего

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Что касается ВНС, оно является важным событием. Потому что это будет первое ВНС после проведения конституционной реформы, дополнений и изменений, которые принимались в рамках референдума, ВНС уже будет иметь конституционный статус. И сейчас обратите внимание, что белорусское общество, белорусская аудитория в большей степени обсуждает внутренние вопросы, внутренние темы: про выборы, про единый день голосования, про парламент, про работу депутатов, про ВНС. Но мы не обсуждаем какие-то темы, даже такие тяжелые темы. В первую очередь про то, что происходит на территории Украины. Почему? Потому что у нас, на территории Беларуси, в нашем обществе сохранена стабильность. У нас работает экономика, работают соответствующие все госведомства, структуры, силовые структуры. Обеспечиваются мир, порядок, а самое главное – обеспечивается созидание будущего.

Есть такая модель. Запад – они любят применять в первую очередь по отношению к себе. Они говорят: мы созидаем будущее, а вот вам мы навязываем будущее в виде некого хаоса. Так вот мы как раз, осуществляя в том числе информационное освещение события, обеспечиваем вот эту модель суверенного будущего.

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