Прямой эфир

Авдонин: самое главное – у нас в Беларуси обеспечивается созидание будущего

03 апреля 2024 19:38
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим перспективы социального государства, а также поговорим, как Запад манипулирует сознанием людей. В гостях аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Авдонин: самое главное – у нас в Беларуси обеспечивается созидание будущего-1

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Что касается ВНС, оно является важным событием. Потому что это будет первое ВНС после проведения конституционной реформы, дополнений и изменений, которые принимались в рамках референдума, ВНС уже будет иметь конституционный статус. И сейчас обратите внимание, что белорусское общество, белорусская аудитория в большей степени обсуждает внутренние вопросы, внутренние темы: про выборы, про единый день голосования, про парламент, про работу депутатов, про ВНС. Но мы не обсуждаем какие-то темы, даже такие тяжелые темы. В первую очередь про то, что происходит на территории Украины. Почему? Потому что у нас, на территории Беларуси, в нашем обществе сохранена стабильность. У нас работает экономика, работают соответствующие все госведомства, структуры, силовые структуры. Обеспечиваются мир, порядок, а самое главное – обеспечивается созидание будущего.

Есть такая модель. Запад – они любят применять в первую очередь по отношению к себе. Они говорят: мы созидаем будущее, а вот вам мы навязываем будущее в виде некого хаоса. Так вот мы как раз, осуществляя в том числе информационное освещение события, обеспечиваем вот эту модель суверенного будущего.

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# общество # общество # Григорий Азарёнок # Алексей Авдонин

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