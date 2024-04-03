В Мингорсовете обсудили повышение безопасности дорожного движения в столице

Число погибших в авариях в Минске за последние 10 лет уменьшилось почти в 3,5 раза. Повышение безопасности дорожного движения в столице обсудили на заседании комиссии Мингорсовета по городскому хозяйству, транспорту и связи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Речь шла о программе «Добрая дорога». Благодаря принимаемым мерам удалось снизить число жертв дорожно-транспортных происшествий. Так, если в 2002 году в ДТП погибло 127 человек, то в 2023-м – 24. Такие темпы снижения выше среднеевропейских, а показатели движения в Минске сопоставимы с показателями самых безопасных городов-мегаполисов.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Эта программа состоит из нескольких разделов, которые направлены прежде всего на безопасность движения в Минске, на оптимизацию транспортных потоков. Очень важно найти новые интересные решения, которые бы смогли обезопасить и одну, и вторую сторону участников дорожного движения.