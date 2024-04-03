На ноги поставил Президент! Как решение Лукашенко помогло тысяче белорусов?

Новости Беларуси. На развитие социальной сферы в Беларуси в 2024 году планирует потратить больше 40 % бюджета. Существенную долю – 2,5 миллиарда рублей – направят на сохранение здоровья нации, а это внедрение новейших современных технологий диагностики, профилактики, лечения и реабилитации пациентов. Президент поставил задачу сделать медицину народной, а значит, доступной и одинаковой для всех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие проекты в области медицины уже доказали свою эффективность и что еще предстоит сделать, выясняла Юлия Мычка.

На операционный стол Валерий Верещагин попал вчера утром. Боль в груди по дороге на работу заставила его обратиться в здравпункт на предприятии. После кардиограммы медики вызвали скорую помощь. Диагноз – инфаркт, а это значит, дорога каждая минута, ведь в половине случаев сердечные приступы в первые часы развития заканчиваются летальным исходом. Срочная операция, и теперь уже стент в сердце – пациент шутит, а значит, идет на поправку.

Валерий Верещагин, житель Могилева:

Конечно, неприятно это все. Я еще молодой, всего лишь 67. А работать хочется на благо предприятия. Инфаркты, инсульты, болезни системы кровообращения занимают одно из первых мест в структуре смертности. Но белорусские медики готовы побороться с печальной статистикой. Могилевские нейрохирурги при поддержке столичных коллег применяют новые технологии, которые позволяют спасать больных в первые часы опасных симптомов, а ведь еще в недалеком прошлом пациентов с инсультом боялись даже брать в машину скорой помощи.

Григорий Лазаренко, заместитель главного врача Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:

Так как транспортировка могла закончиться для них плохо. На сегодня концепция оказания экстренной помощи данной категории пациентов изменилась в корне. От чуда до реальности всего один прокол. В борьбе за жизнь используют высокотехнологичный инструментарий и сверхсложные ангиографы. Операция малоинвазивная, доктор видит результат своих манипуляций на экране. При таком подходе пациент имеет больше шансов на возвращение к полноценной жизни.

Павел Воробьев, рентгенэндоваскулярный хирург Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:

Так случилось, что у одного из наших коллег ишемический инсульт случился прямо на рабочем месте. И операционное вмешательство было выполнено в этой операционной. На сегодня коллега по-прежнему работает в операционной, по-прежнему является социально адаптированным человеком, без всякого неврологического дефицита.