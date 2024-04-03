На отборы в РУОР отправятся 2 юных борца из Любани. Как готовят будущих чемпионов?

Ежегодно в Республиканское училище олимпийского резерва поступают десятки талантливых спортсменов со всех уголков центрального региона. В ближайшее время на отборы отправятся два воспитанника из Любани, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это ребята из секции вольной борьбы детско-юношеской спортивной школы. В ней обучается свыше сотни борцов в возрасте с 8 до 18 лет. Перед тем как попасть в ряды спортсменов, ребята проходят отбор – сдают нормативы. Далее – месяцы упорной тренировки и работа на результат. И высокие показатели на областных или республиканских стартах – их стараются проводить не реже одного раза в месяц.

Я решил поступить в школу олимпийского резерва, потому что я достигал высот, у меня еще папа был спортсменом. Спорт – это моя жизнь.

Я занимаюсь вольной борьбой с пяти лет. Вольная борьба мне нравится тем, что тут можно заниматься и занимать медали. Я не люблю карате, я люблю вольную борьбу.

Евгений Мафиеня, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы:

У ребенка видишь, когда он приходит, его способности, какие-то волевые, эмоциональные моменты. Все это видишь и сопоставляешь, получится из него или не получится. Как правило, когда ребенок приходит, по нему уже видно на 60-70 %, что из него что-то получится или это будет средний спортсмен или спортсмен высокого класса.

Ежегодно воспитанники детско-юношеской спортивной школы занимают призовые места на областных, республиканских и международных стартах. Лучшие попадают в училища олимпийского резерва.