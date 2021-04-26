Авдонин: картинку из Хатыни не продашь в Instagram или Facebook зарубежным заказчикам, которые и финансируют оппозиционные движения
Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире СТВ на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Буквально месяц назад мы отмечали очередную дату, посвященную трагедии в Хатыни. Если говорить глобально, не о количестве погибших и пострадавших людей, Хатынь по уровню восприятия белорусами приблизительно на том же уровне, что и чернобыльская катастрофа. Но эту трагедию никоим образом не пытаются поставить в ранг политического мероприятия. Наоборот, все люди прогосударственные, провластные, общественные организации – все поехали, возложили цветы, вспомнили погибших в Хатыни. Второй мой вопрос: почему я не видел в Хатыни бело-красно-белого флага? Почему вот эти две вещи не сочетаются?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Ответ, наверное, очень простой. Потому что картинку из Хатыни не продашь в Instagram или Facebook тем зарубежным заказчикам, которые и финансируют все оппозиционные движения, в том числе перформансы в виде «Чарнобыльскага шляху». «Чарнобыльскі шлях» – это якорное событие, которое активно используется и использовалось ранее, чтобы оторвать, создать некие негодования у белорусского народа по отношению к советской власти, Советскому Союзу и тем самым сформировать самый главный элемент – национализм – и в последующем националистические различные движения. Как это реализовалось, мы, в принципе, видели в Украине.
Кирилл Казаков:
Если говорить языком бюрократов, Россия является правопреемницей Советского Союза. Трагедия произошла на территории Советского Союза, получается, что пострадали три нынешних государства: Украина, Беларусь и Россия. Почему этот «Чарнобыльскі шлях» перерос в акцию против нынешней государственной белорусской независимой власти? Не жгут же флаги Советского Союза на «Шляхе».
Алексей Авдонин:
Не жгут. Всегда в политической борьбе нужно правильное, яркое событие. Когда то или иное событие, в первую очередь в информационной сфере, строится на эмоциях, на негативных эмоциях, на страхе, им очень легко управлять, очень хорошо тиражировать в любых соцсетях. Получается, что когда это событие, условно, используется против власти, его в последующем достаточно легко можно масштабировать, создавать негатив уже не только на «Чарнобыльскім шляхе», но и дальше, на действия власти, на то, как она реагирует на этот «Шлях». Получается, уже идет оценка не того, как государство помогает регионам, пострадавшим от Чернобыльской АЭС, а того, как государство разгоняет или применяет силу к тем, кто участвует в «Чарнобыльскім шляху» в Минске.