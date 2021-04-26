Авдонин: картинку из Хатыни не продашь в Instagram или Facebook зарубежным заказчикам, которые и финансируют оппозиционные движения

Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире СТВ на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Буквально месяц назад мы отмечали очередную дату, посвященную трагедии в Хатыни. Если говорить глобально, не о количестве погибших и пострадавших людей, Хатынь по уровню восприятия белорусами приблизительно на том же уровне, что и чернобыльская катастрофа. Но эту трагедию никоим образом не пытаются поставить в ранг политического мероприятия. Наоборот, все люди прогосударственные, провластные, общественные организации – все поехали, возложили цветы, вспомнили погибших в Хатыни. Второй мой вопрос: почему я не видел в Хатыни бело-красно-белого флага? Почему вот эти две вещи не сочетаются?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Ответ, наверное, очень простой. Потому что картинку из Хатыни не продашь в Instagram или Facebook тем зарубежным заказчикам, которые и финансируют все оппозиционные движения, в том числе перформансы в виде «Чарнобыльскага шляху». «Чарнобыльскі шлях» – это якорное событие, которое активно используется и использовалось ранее, чтобы оторвать, создать некие негодования у белорусского народа по отношению к советской власти, Советскому Союзу и тем самым сформировать самый главный элемент – национализм – и в последующем националистические различные движения. Как это реализовалось, мы, в принципе, видели в Украине.

Кирилл Казаков:

Если говорить языком бюрократов, Россия является правопреемницей Советского Союза. Трагедия произошла на территории Советского Союза, получается, что пострадали три нынешних государства: Украина, Беларусь и Россия. Почему этот «Чарнобыльскі шлях» перерос в акцию против нынешней государственной белорусской независимой власти? Не жгут же флаги Советского Союза на «Шляхе».