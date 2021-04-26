Экранизировали стихи и снимали мини-фильмы о войне. Боровлянские школьники провели открытый диалог на тему ВОВ

Старшеклассники разработали экспериментальную площадку памяти. Проект «Листая страницы войны» – это встречи с ветеранами и участниками Великой Отечественной. На основе их воспоминаний создан виртуальный музей. В рамках проекта школьники экранизировали стихи и снимали свои мини-фильмы о войне. Еще одно направление – шефство над памятниками и мемориалами. Вот оно, патриотическое воспитания. Школьники утверждают: это не только интересно, а главное – полезно для сохранения общей памяти. Особенно сегодня, когда видим подмену нравственных понятий и попытки реабилитировать нацизм.

Алексей Савеня, учащийся боровлянской средней школы № 3 : Война задела многих моих родственников, в целом как и среди нас много таких людей. В частности, это были мои прабабушки, которые действительно многие попали в концлагеря. Они рассказывали об этом времени, мои прабабушки и прадедушки, которые действительно принимали участие в этом. Это ужасно, и я не хочу, чтобы это вновь повторилось. Ни в каком проявлении. Пока мы помним об этом, это не повторится вновь. Я в это верю.

Школьники не упустили возможности задать гостям из Министерства образования вопросы профильные и личные. К примеру, как будут проходить выпускные экзамены, вступительная кампания в этом году. Спросили совета, как определиться с выбором профессии и как не допустить среди молодежи подмены нравственных понятий.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Мне приятно сегодня отметить, что ты не просто проводишь монолог – это общение, где могут развить мысли, возразить тебе. Я считаю, что такое общение и должно быть. Но, в принципе, в результате взгляды на проблематику памяти Великой Отечественной войны одинаковы. Да, подходы, да, может быть, за счет того, что уже не могут через призму близких людей воспринимать Великую Отечественную войну. Тем не менее наша самая главная задача – эта встреча, в частности, чтобы эта работа продолжалась, эта память жила.

«Школа активного гражданина» – проект Министерства образования. Это открытая диалоговая площадка, во время которой учащиеся могут задать волнующие их вопросы политикам, общественным деятелям, писателям и спортсменам.