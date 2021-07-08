Григорий Азарёнок: «Назовите мне достойный поступок змагара. Их нет»

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»: Сложно не заметить, что вы используете против оппозиции такие же приемы, которые они используют против нас. Дегуманизация, демонизация. Они же нас обзывали тараканами, то есть у них задача была расчеловечить. Вы тоже поклонник зоо-тематики.

Марат Марков:

Это осознанное отзеркаливание?

Григорий Азаренок:

Я никогда не ставлю: вот, сейчас мне надо дегуманизировать, потому что это тонкий прием, который будет работать. Можете заметить, я здесь на курилке хожу, курю, час думаю, ищу руководящую какую-то метафору, на меня это всегда нахлынет.

Вот назовите мне достойный поступок змагара. Нет его. Баба Нина – это что? Свинарник в квартире, кидается на милиционеров, визжит. Антисемитка, нацистка, полусумасшедшая, говорит, что партизаны жгли деревни. У них все такое. Взрослые степенные люди выходили на митинги, перекрывали дороги по инструкции 22-летнего пацана. Как вас еще называть, если не бараны? У меня нет других определений, все-таки это архетипические животные.

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