Такой существует. Кого из оппозиции уважает Азарёнок?
Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Я признаюсь, из ваших уст слово змагар звучит достаточно органично. На редкость. В программе – всегда. А есть ли человек в старой или новой оппозиции, которого вы уважаете?
Григорий Азаренок, СТВ:
Есть один персонаж, который более-менее вызывает у меня не такие однозначно негативные чувства. Он не голубой, и он более-менее талантливый. Это Ян Рудик. Сейчас он администратор литовского Telegram-канала. И вы видите, он ушел из одного, и канал, который он вел, сразу стал вообще ничтожеством. Он, насколько я знаю, был нацболом, веселым парнем.
Марат Марков:
Он у нас работал, правда, ничего выдающегося за ним не запомнилось, откровенно говоря.
Григорий Азаренок:
Может быть, это мое личное впечатление. Но я очень много знаю про этих всех людей. По крайней мере те, кто пришел в 2020 году, те, кто переобулись, это просто такое... Как сейчас Агурбаш в Москве позорится.
Марат Марков:
Немножко стыдно. За нее стыдно.
Григорий Азаренок:
Просто стыд, позор.
Марат Марков:
Если вы поднимитесь к нам на второй этаж, Рудик (еще без усов) есть на общей фотографии.
Григорий Азаренок:
Да. Он любил возить из деревни девочек и рассказывать им, что работает на ОНТ, и так их охмурял.
Марат Марков:
Почему-то он сейчас об этом не рассказывает.
Григорий Азаренок:
А тогда он очень гордился, что работает на ОНТ и охмурял этим самым молодых девушек.
Марат Марков:
К сожалению, очень многим сломали мозг в течение одного года. Очень быстро. У вас есть друзья, которые имеют другое мнение, альтернативное по отношению к вашему?
Григорий Азаренок:
Нет, наверное, ситуация так сложилась. Есть знакомые, которым я пытаюсь что-то объяснять. Это не получается, но у нас знакомство более важно, чем это все, и мы с этой темы сходим. Ну а те, кто друзья, они все на нашей стороне, на правильной.
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