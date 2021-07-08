Такой существует. Кого из оппозиции уважает Азарёнок?

Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ. Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Я признаюсь, из ваших уст слово змагар звучит достаточно органично. На редкость. В программе – всегда. А есть ли человек в старой или новой оппозиции, которого вы уважаете? Григорий Азаренок, СТВ:

Есть один персонаж, который более-менее вызывает у меня не такие однозначно негативные чувства. Он не голубой, и он более-менее талантливый. Это Ян Рудик. Сейчас он администратор литовского Telegram-канала. И вы видите, он ушел из одного, и канал, который он вел, сразу стал вообще ничтожеством. Он, насколько я знаю, был нацболом, веселым парнем. Марат Марков:

Он у нас работал, правда, ничего выдающегося за ним не запомнилось, откровенно говоря.

Григорий Азаренок:

Может быть, это мое личное впечатление. Но я очень много знаю про этих всех людей. По крайней мере те, кто пришел в 2020 году, те, кто переобулись, это просто такое... Как сейчас Агурбаш в Москве позорится. Марат Марков:

Немножко стыдно. За нее стыдно. Григорий Азаренок:

Просто стыд, позор. Марат Марков:

Если вы поднимитесь к нам на второй этаж, Рудик (еще без усов) есть на общей фотографии. Григорий Азаренок:

Да. Он любил возить из деревни девочек и рассказывать им, что работает на ОНТ, и так их охмурял. Марат Марков:

Почему-то он сейчас об этом не рассказывает.