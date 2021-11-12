Артюх: нарисовали красивую картинку светлого будущего. Но вместо светлой Европы получают газом в лицо

В последнее время США и Евросоюз во всей красе показывают свою несостоятельность. После навязывания «демократических» устоев в странах Востока, мы видим потоки мигрантов, которые пытаются найти лучшую жизнь и мирное небо над головой в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но все мечты беженцев упираются в «демократические заборы». Женский взгляд на миграционный кризис. Про обман обездоленных людей, на родине которых США и их союзники устроили хаос, расскажет Юлия Артюх в рубрике «Негладко».

Юлия Артюх:

Конфетка в красивой обертке. Вы в предвкушении, что она еще и вкусная, ведь производители так хвалят и говорят: ну давай, попробуй. Но конфетка оказалась не то чтобы не вкусной, а вообще несъедобной. Фальшь и обман. Понимаете аналогию? В Ираке война. Люди бедствуют. И с одной стороны – США, которые говорят: мы своих не бросаем. Ведь Байден собственным ртом заявил, что своих союзников курдов не оставит. Но, как всегда, видимо, в ту же секунду забыл. Возраст. А с другой стороны – Евросоюз, который всегда готов подставить плечо, но на деле просто подставить. Ртом самой Меркель еще в 2015 году была объявлена всесторонняя поддержка и открытые двери Германии для беженцев. Нарисовали красивую картинку светлого будущего в Европе, только приходите! Вот люди и идут! Но вместо светлой Европы получают газом в лицо. Что же касается Польши. Прикрываясь демократией и защитой прав человека, польские власти весь 20-й год вмешивались в наши внутренние дела. А сейчас, когда на границу пришли 3 000 беженцев, которые хотят транзитом попасть в светлое будущее «Меркель-мира», Польше вдруг отшибло память, она забыла, что такое права человека. Оказывают на беженцев моральное и психологическое давление. Это бонус к физическим издевательствам. Границу укрепили километрами колючей проволоки, пригнали военную технику, водометы. Тысячи военных и полицаев ходят вдоль границы, не подав детям беженцев даже воды. А, забыла, детей же там нет. Европа в упор их не видит. Хотя наши и российские журналисты, прибывшие на границу, показали, что дети там есть и очень много, даже младенцы!

Периодически в небе появляются польские вертолеты и летают так низко, чтобы ветер от вентиля как можно больше неудобств доставил бедным людям. По ночам включают агитационные машины и прожектора, чтобы забрать последнее, на что еще оставалось право – право на сон. А ведь это Польша в составе группировки США вторглась в Ирак для наведения демократии и развязала войну, а сейчас отворачивается от тех, чьи дома разрушены благодаря им. Польша нарушает все международные обязательства ООН и ОБСЕ. Вместе с тем в ООН высказались по поводу сложившейся ситуации: все имеют право на защиту границ, но это не освобождает от обязанности соблюдать международное право. На мой взгляд, слишком сдержанно и сухо. На фоне заявлений председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала к санкциям против Беларуси, непонятно за что, но очень убедительно. Кстати эта же Урсула в ситуации с афганскими беженцами заявляла совсем другое, что Евросоюз и его участники должны помочь оказавшимся в беде афганцам. «Расселение уязвимых групп населения представляет особую важность. Это наш моральный долг», – призвала фон дер Ляйен. И ни слова про санкции. Но самое потрясающее, на мой взгляд, заявление зампредседателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас, который собирается в предстоящие дни посетить страны происхождения мигрантов с целью убедиться, что их граждане «не попали в ловушку белорусских властей». Это какой-то КВН, простите. Напомнить, на чьей стороне была Беларусь при развязывании войны в Ираке? Кроме того, Брюссель вместе с ООН изучит вопрос безопасного возвращения мигрантов на родину при поддержке национальных властей.