В Минске продолжается вакцинация против коронавируса и гриппа. Уровень заболеваемости ОРИ низкий

Для людей, входящих в группы риска, а это медработники, пожилые, дети до 3 лет, люди с хроническими заболеваниями, прививка бесплатная. В столице продолжается вакцинация и против COVID-19. Прививки можно сделать одновременно либо не менее чем через две недели после завершения курса вакцинации против COVID-19. Первую дозу вакцины от коронавируса уже получили более 30 % населения Беларуси. Это почти 3 миллиона 120 тысяч человек.