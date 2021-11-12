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В Минске продолжается вакцинация против коронавируса и гриппа. Уровень заболеваемости ОРИ низкий

12 ноября 2021 14:39
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Новости Беларуси. Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Минске характеризуется низкой интенсивностью. Привиться от гриппа можно российским препаратом или французским, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске продолжается вакцинация против коронавируса и гриппа. Уровень заболеваемости ОРИ низкий-1

Для людей, входящих в группы риска, а это медработники, пожилые, дети до 3 лет, люди с хроническими заболеваниями, прививка бесплатная. В столице продолжается вакцинация и против COVID-19. Прививки можно сделать одновременно либо не менее чем через две недели после завершения курса вакцинации против COVID-19. Первую дозу вакцины от коронавируса уже получили более 30 % населения Беларуси. Это почти 3 миллиона 120 тысяч человек.

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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