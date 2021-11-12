Дзермант: непослушных членов ЕС, таких как Польша, будут наказывать и демонстрировать всем, кто в союзе хозяин

Пока Беларусь и Россия углубляют интеграцию, подписывают союзные программы, в Евросоюзе происходят конфликты как внутри Европы, так и на ее границах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Очень интересные события происходят в последнее время в ЕС, Европейском союзе. Показательное наказание польских властей за непослушание со стороны европейской бюрократии в виде штрафа в 1 миллион евро в день за отказ отменять возможность дисциплинарного давления на судей в Польше – это очередной сигнал о том, что с пресловутым единством и солидарностью в ЕС не все в порядке.