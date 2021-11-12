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Дзермант: непослушных членов ЕС, таких как Польша, будут наказывать и демонстрировать всем, кто в союзе хозяин

12 ноября 2021 13:58
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Пока Беларусь и Россия углубляют интеграцию, подписывают союзные программы, в Евросоюзе происходят конфликты как внутри Европы, так и на ее границах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

О том как ЕС утрачивает единство и солидарность, расскажет политолог Алексей Дзермант.  

Дзермант: непослушных членов ЕС, таких как Польша, будут наказывать и демонстрировать всем, кто в союзе хозяин-1

Алексей Дзермант, политолог:
Поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Очень интересные события происходят в последнее время в ЕС, Европейском союзе. Показательное наказание польских властей за непослушание со стороны европейской бюрократии в виде штрафа в 1 миллион евро в день за отказ отменять возможность дисциплинарного давления на судей в Польше – это очередной сигнал о том, что с пресловутым единством и солидарностью в ЕС не все в порядке.  

Далее смотрите в видеоматериале.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Дзермант # Фотофакт

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