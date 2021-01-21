Артём Цуран о соревнованиях «Снежный снайпер»: охвачено больше 10% школьников Минска – почти 3000 детей
Новости Беларуси. Более 600 юных биатлонистов Центрального района собрал первый этап республиканских соревнований «Снежный снайпер», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Он традиционно проходит на призы Президентского спортивного клуба на лыжероллерной трассе в Веснянке.
В районном этапе принимают участие дети со всех учреждений образования. Всего четыре возрастные категории, три дистанции по несколько кругов и 10 огневых рубежей. На каждом находится специалист, который помогает детям зарядить ружье.
Соревнования проходят три дня, победителей назовут 22 января. А с 27 по 29-го состоится второй этап состязаний в этой же программе.
Валентин Боровок, главный специалист по вопросам спорта и туризма Администрации Центрального района:
Это действительно хороший зимний праздник, своего рода путевка в жизнь для наших детей, своего рода раскрытие тех или иных талантов. Я уверен, что многие из них попадут в свои сборные, национальные команды. Ну и надеюсь, конечно же, что попадутся те или иные звездочки, которые достойны представить нашу страну на Олимпийских играх.
Дарья Пестерова, ученица школы № 21:
Мне понравилось, как финишируют другие люди. Они так это ярко и красиво делают, это было так весело. Мне захотелось точно так же. Ну и почему нет?
Дарья Кусакина, ученица школы № 48:
Второй круг давался сложнее, но после того, как отстреляла, я отдохнула и появились новые силы на следующий круг. Третий круг был более сложный, потому что понимаешь, что последний круг, нужно торопиться, еще есть ребята, которые лучше, и нужно их обогнать. Ну а так вообще понравилось.
С 8 по 11 февраля пройдет учебно-тренировочный сбор для лучших спортсменов областей и Минска. А 12, 13 и 14 февраля – финальные эстафетные гонки в разных возрастных категориях среди детей и подростков. Они пройдут в Раубичах. К слову, еще до прихода холодов столица была готова к проведению досуга на свежем воздухе.
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Что касается основной трассы, то веснянская трасса – готов малый круг с искусственным снегом и готов большой круг, 5-километровый, он готов с применением естественного снега.
Организованы соревнования «Снежный снайпер» среди школьников – больше, чем 10 % охвата всех школьников города Минска, почти 3000 детей у нас задействовано в этих соревнованиях.