​​​​​​​«Стрельба – это неожиданно, можно и промазать». Участник «Снежного снайпера» о соревнованиях

Новости Беларуси. Продолжаются Республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер», сообщили в программе «СТВ-Спорт». За право представить свой район на городском этапе сражаются сотни ребят, но только шесть человек (три мальчика и три девочки из каждой возрастной группы) смогут пройти дальше.

Наталья Цветинская, главный судья соревнований:

Есть дети, которые очень заинтересованы в участии в соревнованиях. В принципе, нравится всем детям. То есть благодаря тому, что мы получили спонсорскую помощь от Президентского спортивного клуба и от федерации биатлона, мы можем проводить на таком уровне эти соревнования, потому что у нас есть мишенные установки, винтовки.

Повезло ребятам и с погодой. В отличие от прошлогодней бесснежной и не морозной зимы, в этот раз и того, и другого в достатке. Особенно это важно ребятам, которые нацелены не только на участие, но и на победу. Среди них – Артем Зуев. Для парня это последняя возможность поучаствовать в соревнованиях: в следующем году Артем уже не пройдет по возрасту. Поэтому готовился юноша более чем усердно.