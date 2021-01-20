Прямой эфир

​​​​​​​«Стрельба – это неожиданно, можно и промазать». Участник «Снежного снайпера» о соревнованиях

20 января 2021 19:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Продолжаются Республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За право представить свой район на городском этапе сражаются сотни ребят, но только шесть человек (три мальчика и три девочки из каждой возрастной группы) смогут пройти дальше.

​​​​​​​«Стрельба – это неожиданно, можно и промазать». Участник «Снежного снайпера» о соревнованиях-1

Наталья Цветинская, главный судья соревнований:
Есть дети, которые очень заинтересованы в участии в соревнованиях. В принципе, нравится всем детям. То есть благодаря тому, что мы получили спонсорскую помощь от Президентского спортивного клуба и от федерации биатлона, мы можем проводить на таком уровне эти соревнования, потому что у нас есть мишенные установки, винтовки.

​​​​​​​«Стрельба – это неожиданно, можно и промазать». Участник «Снежного снайпера» о соревнованиях-4

Повезло ребятам и с погодой. В отличие от прошлогодней бесснежной и не морозной зимы, в этот раз и того, и другого в достатке. Особенно это важно ребятам, которые нацелены не только на участие, но и на победу. Среди них – Артем Зуев. Для парня это последняя возможность поучаствовать в соревнованиях: в следующем году Артем уже не пройдет по возрасту. Поэтому готовился юноша более чем усердно.

​​​​​​​«Стрельба – это неожиданно, можно и промазать». Участник «Снежного снайпера» о соревнованиях-7

Артем Зуев, участник соревнований:
Мы с папой обычно в Веснянку выезжаем, катаемся каждый день. В основном ставку делаю на лыжи. Стрельба это неожиданно, можно и промазать.

Районный этап продолжится в ближайшие дни, а городской стартует на следующей неделе, гонки пройдут с 27 по 29 января.

# Зимние виды спорта # Наталья Цветинская # Артем Зуев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У нас теперь нет другой цели, мы хотим только выиграть». Сергей Вязович рассказал о планах на «Дакар-2022»
20 января 2021 13:57

«У нас теперь нет другой цели, мы хотим только выиграть». Сергей Вязович рассказал о планах на «Дакар-2022»

Вратарь забил гол через всё поле, ударив по мячу у своих ворот
20 января 2021 13:15

Вратарь забил гол через всё поле, ударив по мячу у своих ворот

Егор Шарангович помог «Нью-Джерси» одержать победу в НХЛ
20 января 2021 11:27

Егор Шарангович помог «Нью-Джерси» одержать победу в НХЛ