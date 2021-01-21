Занятия перенесут на субботу. Школа и детский сад на Ольшевского не будут работать 22 января

Новости Беларуси. Из-за экстренного ремонта тепловых сетей 22 января не будут работать некоторые учреждения образования по улице Ольшевского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отопление и горячую воду отключат в средней школе № 81 и детском саду № 411. В этот день ребята смогут находиться в учреждениях образования поблизости.