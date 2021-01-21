Занятия перенесут на субботу. Школа и детский сад на Ольшевского не будут работать 22 января

Новости Беларуси. Из-за экстренного ремонта тепловых сетей 22 января не будут работать некоторые учреждения образования по улице Ольшевского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Из-за экстренного ремонта тепловых сетей 22 января не будут работать некоторые учреждения образования по улице Ольшевского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Отопление и горячую воду отключат в средней школе № 81 и детском саду № 411. В этот день ребята смогут находиться в учреждениях образования поблизости.
Так, для школьников будут работать дежурные группы на Ольшевского, 59. Воспитанников 411-го садика ждут по адресу Лынькова, 23Е. При этом школьные занятия перенесут с пятницы, 22 января, на субботу, 23-го.