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Занятия перенесут на субботу. Школа и детский сад на Ольшевского не будут работать 22 января

21 января 2021 15:25
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Новости Беларуси. Из-за экстренного ремонта тепловых сетей 22 января не будут работать некоторые учреждения образования по улице Ольшевского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Занятия перенесут на субботу. Школа и детский сад на Ольшевского не будут работать 22 января-1

Отопление и горячую воду отключат в средней школе № 81 и детском саду № 411. В этот день ребята смогут находиться в учреждениях образования поблизости.

Занятия перенесут на субботу. Школа и детский сад на Ольшевского не будут работать 22 января-4

Так, для школьников будут работать дежурные группы на Ольшевского, 59. Воспитанников 411-го садика ждут по адресу Лынькова, 23Е. При этом школьные занятия перенесут с пятницы, 22 января, на субботу, 23-го.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Фотофакт

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