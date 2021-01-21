Прямой эфир

Андрей Муковозчик: «TUT.BY продолжает «следить за судьбами» тех, кто – его же и начитавшись! – уже находится под судом»

21 января 2021 15:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Авторская журналистика на СТВ – телефельетон Андрея Муковозчика «Накипело».

В Гомеле продолжается суд, на котором очень хорошо видно, что на самом деле хотели сотворить со страной в начале августа. Видно всем, кроме упертых бычков

Андрей Муковозчик: «TUT.BY продолжает «следить за судьбами» тех, кто – его же и начитавшись! – уже находится под судом»-1

Андрей Муковозчик:
Здрасьте! Опущенный недавно в рейтинге интернет-ресурс TUT.BY продолжает «следить за судьбами» тех, кто – его же и начитавшись! – уже находится под судом. Как, например, три гомельских «тополя»: Леонид Ковалев, Дмитрий Корнеев и Никита Золотарев.

16-летний Золотарев молодой, да ранний. От дачи показаний отказался категорически, зато жалуется, что «в СИЗО его бьют электрошокером и не дают вовремя таблетки». При этом, как пишут на портале, «беззаботно улыбается родным через прутья клетки зала суда Железнодорожного района».

В программе Новости «24 часа» на СТВ авторский взгляд Андрея Муковозчика на то, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Леонид Ковалев # Дмитрий Корнеев # Никита Золотарев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси планируют построить 4 млн кв. м жилья в 2021 году. Сколько домов возведут с господдержкой?
21 января 2021 15:23

В Беларуси планируют построить 4 млн кв. м жилья в 2021 году. Сколько домов возведут с господдержкой?

Первый энергоблок БелАЭС снова включён в сеть
21 января 2021 15:21

Первый энергоблок БелАЭС снова включён в сеть

Житель Полоцка задержан за оскорбление преподавателя Академии МВД и призывы к насилию
21 января 2021 14:50

Житель Полоцка задержан за оскорбление преподавателя Академии МВД и призывы к насилию