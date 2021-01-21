Андрей Муковозчик: «TUT.BY продолжает «следить за судьбами» тех, кто – его же и начитавшись! – уже находится под судом»

Андрей Муковозчик:

Здрасьте! Опущенный недавно в рейтинге интернет-ресурс TUT.BY продолжает «следить за судьбами» тех, кто – его же и начитавшись! – уже находится под судом. Как, например, три гомельских «тополя»: Леонид Ковалев, Дмитрий Корнеев и Никита Золотарев.

16-летний Золотарев молодой, да ранний. От дачи показаний отказался категорически, зато жалуется, что «в СИЗО его бьют электрошокером и не дают вовремя таблетки». При этом, как пишут на портале, «беззаботно улыбается родным через прутья клетки зала суда Железнодорожного района».