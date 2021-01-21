Семейный капитал в Беларуси предлагают выплачивать при рождении второго ребёнка

Новости Беларуси. 16 миллиардов рублей государственных пособий выплатят семьям с детьми в ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объем финансовой поддержки растет. Более 60 % средств идет на выплату пособий детям в возрасте до 3 лет.

Профильное ведомство с начала года проводит в регионах диалоговые площадки с участием многодетных семей. Поступают предложения по совершенствованию этой меры поддержки, в особенности в части досрочного использования средств семейного капитала.