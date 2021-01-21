Прямой эфир

Семейный капитал в Беларуси предлагают выплачивать при рождении второго ребёнка

21 января 2021 15:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 16 миллиардов рублей государственных пособий выплатят семьям с детьми в ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объем финансовой поддержки растет. Более 60 % средств идет на выплату пособий детям в возрасте до 3 лет.

Профильное ведомство с начала года проводит в регионах диалоговые площадки с участием многодетных семей. Поступают предложения по совершенствованию этой меры поддержки, в особенности в части досрочного использования средств семейного капитала.

Семейный капитал в Беларуси предлагают выплачивать при рождении второго ребёнка -1

По программе до 2024 года для многодетных семей открыто уже 11 298 депозитных счетов. При этом важным новшеством может стать расширение числа получателей семейного капитала: его предлагают выплачивать при рождении уже второго ребенка.

О других новостях экономики за 21 января читайте здесь.

# Государственная социальная политика # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Занятия перенесут на субботу. Школа и детский сад на Ольшевского не будут работать 22 января
21 января 2021 15:25

Занятия перенесут на субботу. Школа и детский сад на Ольшевского не будут работать 22 января

Андрей Муковозчик: «TUT.BY продолжает «следить за судьбами» тех, кто – его же и начитавшись! – уже находится под судом»
21 января 2021 15:23

Андрей Муковозчик: «TUT.BY продолжает «следить за судьбами» тех, кто – его же и начитавшись! – уже находится под судом»

В Беларуси планируют построить 4 млн кв. м жилья в 2021 году. Сколько домов возведут с господдержкой?
21 января 2021 15:23

В Беларуси планируют построить 4 млн кв. м жилья в 2021 году. Сколько домов возведут с господдержкой?