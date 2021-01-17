Прямой эфир

В Минске оборудовали горки для безопасного катания. Жители столицы поделились своими впечатлениями от них

17 января 2021 19:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Опасные зимние развлечения. В Минске за две недели января из-за катания на санках и тюбингах пострадали 126 детей и 20 взрослых – переломы, повреждения связок, ушибы и черепно-мозговые травмы. Несмотря на то, что в столице есть порядка полусотни горок, соответствующих всем требованиям безопасности, горожане не всегда придерживаются правил, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В больших городах к вопросу безопасности относятся более щепетильно, нежели в регионах – одновременно к счастью и к сожалению. Например, в Минске самый большой район Фрунзенский. К тому же застройка холмистая, а значит, найти спуски для тюбингов или санок проще простого. Администрация позаботилась об этом заранее, и сегодня в районе порядка 20 безопасных горок.

В Минске оборудовали горки для безопасного катания. Жители столицы поделились своими впечатлениями от них-1

Николай Остапенко, директор УП «Зеленстрой Фрунзенского района»:
Те места, в которых запрещено катание, мы ходатайствовали перед ГАИ, чтобы там установили ограждения и дети не могли выехать на проезжую часть.

В Минске оборудовали горки для безопасного катания. Жители столицы поделились своими впечатлениями от них-4

Безопасное место для катания мы нашли по улице Каменногорская, недалеко от МКАД. Горка высокая, прямо местные «Силичи». Раньше дети спускались прямо на проезжую часть, теперь здесь установили придорожное ограждение. Использовали и искусственную насыпь – теперь спуск более пологий. Безопасные горки можно найти в каждом районе столицы.

В Минске оборудовали горки для безопасного катания. Жители столицы поделились своими впечатлениями от них-7

Мы живем здесь недалеко, поэтому это место, «Солнечная долина», нам нравится больше всего, наш любимый парк. То, что выпал снег и можно здесь погулять в снегу, нам очень нравится. По поводу трасс: на санках кататься можно где угодно, а если куда-то с горки скатиться, к тюбингу отношусь не очень хорошо.

В Минске оборудовали горки для безопасного катания. Жители столицы поделились своими впечатлениями от них-10

– Мы ходим, когда меньше народа, стараемся, чтобы столкновений не было. И сами контролируем. Один проехал, посмотрели, запустили. А так, в кучу не стараемся.
Сами, взрослые, катаетесь?
Катаемся.

В Минске оборудовали горки для безопасного катания. Жители столицы поделились своими впечатлениями от них-13

Нужно крепко держать и не тормозить ногами, а то можно перекульнуться.

В Минске оборудовали горки для безопасного катания. Жители столицы поделились своими впечатлениями от них-16

Это второй раз в жизни, когда я села на тюбинг, на тех склонах, которые очень пологие, без кочек и трамплинов. У меня дома санки с рулем, поэтому я считаю, что это более оптимально, чем тюбинг.

Пошел кататься на ледянке и упал в очистной колодец. Следствие восстанавливает картину гибели 10-летнего мальчика в Пуховичском районе (подробности далее).

# Зимние виды спорта # общество # Николай Остапенко # Юлия Стриго # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Евгений Пустовой: «Звонили из Европы, Америки, предлагали даже какие-то деньги – только уйди из кадра»
17 января 2021 18:59

Евгений Пустовой: «Звонили из Европы, Америки, предлагали даже какие-то деньги – только уйди из кадра»

«В день обращаются 15-20 человек с тюбинговой травмой». Как уберечь себя и детей от травмоопасных катаний зимой?
17 января 2021 18:44

«В день обращаются 15-20 человек с тюбинговой травмой». Как уберечь себя и детей от травмоопасных катаний зимой?

Директор РНПЦ детской хирургии: институт профессионального риска гораздо облегчит работу наших врачей
17 января 2021 18:39

Директор РНПЦ детской хирургии: институт профессионального риска гораздо облегчит работу наших врачей