Артём Цуран: до 1 ноября мы принимаем предложения на конкурс гражданских инициатив
С какими результатами идем к завершению Года благоустройства? Почему порядок – дело не только государственное? Кто самый порядочный в Минской области и что в топе коммунальных чаяний белорусов?
На площадке ток-шоу «По существу» вместе с экспертами поговорили о деле красоты, инициативах и дисциплине.
Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов:
Ее не сковывали какими-то дополнительными терминами, названиями – гражданская инициатива. То есть то, что люди сами хотят изменить с учетом каких-то потребностей по месту проживания.
Кирилл Казаков, СТВ:
Шлагбаум установить?
Артем Цуран:
Шлагбаум – это элемент благоустройства, который не в каждом регионе и не на каждой территории можно установить.
Кирилл Казаков:
Многие говорят так: мы сейчас под эту штуку у государства попросим шлагбаум красивый, чтобы было красиво.
Артем Цуран:
Есть комиссия, экономическая целесообразность, целесообразность восприятия остальных жителей. Для этого работает территориальный окружной совет, работает депутат со своей комиссией. Работает депутатская комиссия уже при Горсовете.
Алена Сырова, СТВ:
Сколько в среднем занимает этот процесс от момента, когда гражданская инициатива родилась в умах, до того момента, когда она согласована?
Артем Цуран:
До 1 ноября мы принимаем предложения, потом их рассмотрение, на декабрьской сессии мы утверждаем победителей. Процесс отбора этих инициатив шел практически весь год. Это мы говорим уже про 2026 год. В 2025-м мы реализовали, средства освоены все. На 2026-й сейчас конкурс объявлен, он идет. Люди ищут варианты и вот этого софинансирования, и что в конце концов делать. У нас в прошлом году было 50 проектов, сейчас уже 60 есть, которые будут подаваться.
Алена Сырова:
А вот вы бы сами поучаствовали в такой истории, как гражданская инициатива? Может, в вашем дворе или в вашем районе?
Артем Цуран:
Масштаба мало. У меня «Медвежино» парк, это был наказ избирателей моего округа, именно где я избирался, привести его в порядок. Сейчас этот проект реализуем со своей командой. Конечно, очень сильно помогает и исполнительная власть, и администрация района, и этот проект мы реализуем. И там будет и лыжероллерная трасса полноценная с возможностью детишкам заниматься зимними видами спорта и летом тоже уже, скажем так, на более обустроенной территории. Я еще будучи главой на нее, конечно, смотрел, руки не дошли, поэтому надеюсь, что вот за время депутатства эту территорию облагородим. Ее очень хотелось бы привести в порядок, достойный для места отдыха.
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