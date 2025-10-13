Артём Цуран: до 1 ноября мы принимаем предложения на конкурс гражданских инициатив

На площадке ток-шоу «По существу» вместе с экспертами поговорили о деле красоты, инициативах и дисциплине.

С какими результатами идем к завершению Года благоустройства? Почему порядок – дело не только государственное? Кто самый порядочный в Минской области и что в топе коммунальных чаяний белорусов?

Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов:

Ее не сковывали какими-то дополнительными терминами, названиями – гражданская инициатива. То есть то, что люди сами хотят изменить с учетом каких-то потребностей по месту проживания.

Кирилл Казаков, СТВ:

Шлагбаум установить?

Артем Цуран:

Шлагбаум – это элемент благоустройства, который не в каждом регионе и не на каждой территории можно установить.

Кирилл Казаков:

Многие говорят так: мы сейчас под эту штуку у государства попросим шлагбаум красивый, чтобы было красиво.

Артем Цуран:

Есть комиссия, экономическая целесообразность, целесообразность восприятия остальных жителей. Для этого работает территориальный окружной совет, работает депутат со своей комиссией. Работает депутатская комиссия уже при Горсовете.

Алена Сырова, СТВ:

Сколько в среднем занимает этот процесс от момента, когда гражданская инициатива родилась в умах, до того момента, когда она согласована?