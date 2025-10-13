Можно ли из леса забирать бурелом? Рассказали в Минлесхозе

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Александр Угрин, начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:
Хотелось бы отметить, что в связи с климатическими изменениями, которые наблюдаются в целом у нас на планете, они затрагивают и Республику Беларусь, поэтому на протяжении последних 10 лет у нас регистрируются крупные ветровалы и буреломы. К сожалению, и 2024-2025 годы стали не исключением. В связи с этим лесохозяйственными учреждениями проводятся лесозащитные мероприятия, которые включают в себя и проведение сплошных санитарных рубок и уборки захламленности. Всего за 2024 год проведены сплошные санитарные рубки по разработке ветровально-буреломных насаждений на площади более 20 тысяч гектаров.
Кирилл Казаков, СТВ:
Теперь переводите на нормальный человеческий язык. Сколько это леса, сколько его лежит, и что с ним делать?
Александр Угрин:
То есть это большие объемы получаются. И если сравнивать с рубками главного пользования, то теперь у нас уже в приоритете прочие рубки, их объем составляет больше по сравнению с ними, с главными рубками. То есть главные рубки – это вырубка спелого леса. А прочие рубки – это в основном рубки по состоянию, это ветровально-буреломные насаждения, усыхание еловых насаждений. То есть на данный момент уже разрабатывается в больших объемах.
Кирилл Казаков:
А если людям разрешить, я как бы по тем же лихим 90-м помню, не хватало нам с дедом дров, поехали, этого бурелома напилили – и вот тебе на даче, на которой он жил всю зиму, дров накололи. Но, собственно говоря, я понимаю, может быть, это не решит проблему, но все же.
Александр Угрин:
В соответствии с законодательством граждане имеют право обратиться в лесничество, им выпишут ордер, это на мелкий отпуск, до 50 кубических метров, там будет символическая плата.
Алена Сырова, СТВ:
Только вот эти буреломные можно попилить или любые?
Александр Угрин:
Не только ветровально-буреломные. Что хотелось бы отметить по разработке ветровально-буреломных насаждений, что они имеют свою особенность, вот эти поврежденные насаждения представляют собой опасность при их валке и раскряжевке вот этой древесины, поэтому приоритет отдается механизированной заготовке с использованием специализированной лесозаготовительной техники, в том числе на разработку задействуются наиболее опытные вальщики и лесорубы. Поэтому гражданам, конечно, лучше уже усыхающие там какие-то хвойные насаждения, где они могут без каких-либо сложностей произвести эту заготовку.
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