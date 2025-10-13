Можно ли из леса забирать бурелом? Рассказали в Минлесхозе

С какими результатами идем к завершению Года благоустройства? Почему порядок – дело не только государственное? Кто самый порядочный в Минской области и что в топе коммунальных чаяний белорусов?

Александр Угрин, начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:

Хотелось бы отметить, что в связи с климатическими изменениями, которые наблюдаются в целом у нас на планете, они затрагивают и Республику Беларусь, поэтому на протяжении последних 10 лет у нас регистрируются крупные ветровалы и буреломы. К сожалению, и 2024-2025 годы стали не исключением. В связи с этим лесохозяйственными учреждениями проводятся лесозащитные мероприятия, которые включают в себя и проведение сплошных санитарных рубок и уборки захламленности. Всего за 2024 год проведены сплошные санитарные рубки по разработке ветровально-буреломных насаждений на площади более 20 тысяч гектаров.

Кирилл Казаков, СТВ:

Теперь переводите на нормальный человеческий язык. Сколько это леса, сколько его лежит, и что с ним делать?

Александр Угрин:

То есть это большие объемы получаются. И если сравнивать с рубками главного пользования, то теперь у нас уже в приоритете прочие рубки, их объем составляет больше по сравнению с ними, с главными рубками. То есть главные рубки – это вырубка спелого леса. А прочие рубки – это в основном рубки по состоянию, это ветровально-буреломные насаждения, усыхание еловых насаждений. То есть на данный момент уже разрабатывается в больших объемах.