Угрин: с начала 2024 года уже проведено восстановление леса на площади более 24 тысяч га

Кирилл Казаков, СТВ: Когда Президент говорит о том, что нужно убирать лес, который повалил бурелом, понятное дело, что он очень часто имеет в виду экономический мотив. Потому что мы понимаем, что деньги лежат, можно их переработать, те же самые пеллеты, еще что-то. Но, с другой стороны, хорошо, не переработали, но вот он лежит. Ну и что? Ну лежит, ну и пусть себе лежит. Что произойдет?

С какими результатами идем к завершению Года благоустройства? Почему порядок – дело не только государственное? Кто самый порядочный в Минской области и что в топе коммунальных чаяний белорусов?

Александр Угрин, начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:

Дело в том, что с экономической точки зрения, то есть разрабатываются в первую очередь эти экономические целесообразные, чтобы максимально вовлечь в хозяйственный оборот эту древесину, это ценный ресурс. Страна небольшая, но наша Республика Беларусь является одной из самых лесистых в Европе и считается лесной страной. Вместе с тем это ценный ресурс, это наш ресурс, который мы должны рационально использовать на благо нашей страны.

Алена Сырова, СТВ:

Но лес же погибает, в том числе из-за погодных условий. Мы успеваем восстанавливать, восполнять? Потому что я, например, проезжаю мимо одного и того же места, вот там был бурелом, вычистили, вывезли, но пока я не сильно заметила, чтобы на месте, на этой опушке появился молодой лес. Возможно, сейчас в рамках акции «Дай лесу новае жыццё» там и появится что-то. Или есть какие-то регламенты, что там, допустим, спустя год только можно высаживать?

Александр Угрин:

В соответствии с законодательством предусмотрено, что в течение трех лет должны произвести лесовосстановление и лесоразведение. С начала текущего года уже проведено восстановление на площади более 24 тысяч, в том числе получается методом посадки сеянцев и саженцев – 19 тысяч. В лесокультурный сезон 2025 года, осень, планируется создать более 3 тысяч гектаров, в том числе половина из них приходится на ветровально-буреломное насаждение.