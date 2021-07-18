«Носимся по городу, чтобы каждому помочь». Водитель эвакуатора о последствиях ливня в Гродно

Новости Беларуси. 17 июля в некоторых регионах страны зной растворил ливень, не обошлось без последствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего досталось Гродно.

Дмитрий Пецевич, житель Гродно: Дождь в течение двух часов шел. Тут вообще все было в воде, залито. Это теперь немножко освободилось. Дорогу перекрыли, в объезд ездили.

Евгений Паволанский, водитель эвакуатора:

За городом, например, выезжали вот – Бараново, деревня. Человек утопил машину, пришлось забирать ехать, вытаскивать. И всем в один момент понадобилось, понимаете? Коллапс, все ждут, всем нужно в одно время. Разрываемся, носимся по городу, чтобы каждому помочь. Видите, лужа такая, что сам боюсь заехать, а надо, человеку нужно как-то помочь.

Читайте также:

«Займет 7-8 дней». Владимир Караник о восстановлении моста после ливня в Гродно

Как сейчас выглядит мост в Гродно? Показываем результат сильного ливня

Может быть как 17 июля. В Беларуси на воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности