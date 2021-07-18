Как разворачивалась стройка и каким фестиваль стал сегодня? Рассказываем исторические факты о «Славянском базаре в Витебске»

Новости Беларуси. «Славянский базар» в Витебске – именно с этой площадки на неделе приходили основные новости. Сейчас фестивальная столица в ожидании финального аккорда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 18 июля в Летнем амфитеатре церемония закрытия, где раскроют и главную интригу – имена победителей конкурсов исполнителей назовут ближе к полуночи. Подробности со «Славянского базара» в Витебске в репортаже Виктории Ходосок.

Сейчас «Славянский базар» – бренд страны. А ведь в 1990-х фестиваля могло и вовсе не стать. Но этому объединяющему народы и страны празднику суждено было вырасти в достояние и гордость нашей страны. В 1995-м из международного музыкального он стал фестивалем искусств. В 2021 году форум посетил Президент и взял его под свой патронат. Александр Лукашенко о «Славянском базаре»: вопреки всем трудностям праздник жил. С ним выросло целое поколение наших людей

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И как бы ни корчились в инсинуациях критики государственной и моей личной поддержки «Славянского базара», мы его отстояли и ни разу не пожалели, что ежегодно проводим этот замечательный фестиваль и открываем его именно так, как сегодня. Александр Лукашенко на «Славянском базаре»: пока некоторые строят заборы, Беларусь распахнула свои двери для друзей

Исторические кадры. 1988 год. В центре Витебска в овраге разворачивается грандиозная стройка. Город должен принять фестиваль всесоюзной песни. К празднику за несколько месяцев возвели концертный зал под открытым небом. Мастера не подвели, а в качестве награды стали зрителями первого в истории Летнего амфитеатра концерта. «Ощущение, как будто я нахожусь дома». Что говорят гости Витебска о «Славянском базаре»?

После здесь звучали аккорды Всесоюзного фестиваля польской песни. Витебск принимал его впервые. А уже в 1992 году здесь свою историю начал создавать первый международный, тогда еще просто музыкальный фестиваль «Славянский базар».