«Займёт 7-8 дней». Владимир Караник о восстановлении моста после ливня в Гродно

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Первое, что отметил Президент, – если есть малейшее сомнение в безопасности собравшихся, а мы подтвердили, что такие сомнения есть, праздник необходимо отменять. Потому что мы его делаем, чтобы люди получили удовольствие, а не чтобы создать красивую картинку. Здесь после такого ливня не только окружающая ситуация не создает атмосферу праздника, но есть вопросы с безопасностью. Поэтому реакция Президента была однозначна – надо переносить. Он сказал: успокойте всех, мы перенесем этот праздник, мы его обязательно проведем и сделаем так, чтобы люди на этом празднике получили удовольствие. И он найдет в своем плотном графике возможность приехать.

Все устранение имеющихся повреждений с нашей точки зрения займет 7-8 дней. Но с учетом таких залповых ливней будут приняты дополнительные мероприятия, проектные решения по повышению пропускной способности системы отвода воды. Возможно, это потребует еще какое-то дополнительное время. Мы надеемся, что все вопросы, включая подготовку праздника, будут решены в течение двух недель. Эта временная задержка с открытием позволит нам дополнительно еще доработать дорогу, которая будет выходить на Староскидельскую и позволит работникам «Азота» более комфортно добираться до работы.

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