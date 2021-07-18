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«Спасибо большое за теплейший приём!» Что пишут знаменитые артисты про «Славянский базар» в соцсетях?

18 июля 2021 16:32
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Новости Беларуси. «Славянский базар» в Витебске – именно с этой площадки на неделе приходили основные новости. Сейчас фестивальная столица в ожидании финального аккорда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 18 июля в Летнем амфитеатре церемония закрытия, где раскроют и главную интригу – имена победителей конкурсов исполнителей назовут ближе к полуночи.

Подробности со «Славянского базара» в Витебске в репортаже Виктории Ходосок.

«Спасибо большое за теплейший приём!» Что пишут знаменитые артисты про «Славянский базар» в соцсетях?-1

Сейчас витебский форум – с размахом широких славянских крыльев и души. Это особое место с особой атмосферой. И каждый год на фестивальную сцену поднимаются сотни артистов, дабы зарядиться и зарядить своих зрителей характерным «васильковым» настроением.  

«Спасибо большое за теплейший приём!» Что пишут знаменитые артисты про «Славянский базар» в соцсетях?-4

Спасибо большое за теплейший прием!

«Спасибо большое за теплейший приём!» Что пишут знаменитые артисты про «Славянский базар» в соцсетях?-7

Славянский базар не только фестиваль музыки и песен, но и место встречи друзей и единомышленников.

«Спасибо большое за теплейший приём!» Что пишут знаменитые артисты про «Славянский базар» в соцсетях?-10

Спасибо Витебску за возможность каждый год приезжать и получать вот такой обратный посыл от жителей города – любовь, доброту и открытость.

«Спасибо большое за теплейший приём!» Что пишут знаменитые артисты про «Славянский базар» в соцсетях?-13

Как же я люблю фестиваль «Славянский базар в Витебске»… И могу подтвердить… спустя годы, мои чувства, когда я появляюсь на этой сцене… не изменились!

«Спасибо большое за теплейший приём!» Что пишут знаменитые артисты про «Славянский базар» в соцсетях?-16

Определенно, «Славянский базар» затягивает. И причем не только артистов, но и гостей. А все потому, что погоду в общем доме белорусы создавать умеют. А все невзгоды – лишь суета.

Как разворачивалась стройка и каким фестиваль стал сегодня? Рассказываем исторические факты о «Славянском базаре в Витебске» – читайте далее.

# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Виктория Ходосок # Лариса Долина # Алёна Ланская # Ирина Дорофеева # певица Слава # Фотофакт

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