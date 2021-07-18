«Спасибо большое за теплейший приём!» Что пишут знаменитые артисты про «Славянский базар» в соцсетях?

Новости Беларуси. «Славянский базар» в Витебске – именно с этой площадки на неделе приходили основные новости. Сейчас фестивальная столица в ожидании финального аккорда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 18 июля в Летнем амфитеатре церемония закрытия, где раскроют и главную интригу – имена победителей конкурсов исполнителей назовут ближе к полуночи. Подробности со «Славянского базара» в Витебске в репортаже Виктории Ходосок.

Сейчас витебский форум – с размахом широких славянских крыльев и души. Это особое место с особой атмосферой. И каждый год на фестивальную сцену поднимаются сотни артистов, дабы зарядиться и зарядить своих зрителей характерным «васильковым» настроением.

Спасибо большое за теплейший прием!

Славянский базар не только фестиваль музыки и песен, но и место встречи друзей и единомышленников.

Спасибо Витебску за возможность каждый год приезжать и получать вот такой обратный посыл от жителей города – любовь, доброту и открытость.

Как же я люблю фестиваль «Славянский базар в Витебске»… И могу подтвердить… спустя годы, мои чувства, когда я появляюсь на этой сцене… не изменились!