«Объединяют более 1800 ребят». Почему юные белорусы идут в военно-патриотические клубы?

23 февраля отметим праздник настоящих мужчин – День защитника Отечества. Что сегодня вкладываем в эти слова, кто достоин принимать поздравления? В преддверии важных для нашей страны событий – Дня Победы, 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – поговорим об истории мужества, современных героях и будущих защитниках в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Начинается все с таких малышей, которые с садика в военной форме. Все это благодаря тому, что сегодня расширяется сеть военно-патриотических клубов. Действительно, чуть ли не с садика можно стать его участником и познать азы? Почему это, на ваш взгляд, пользуется такой популярностью?