«Объединяют более 1800 ребят». Почему юные белорусы идут в военно-патриотические клубы?

23 февраля отметим праздник настоящих мужчин – День защитника Отечества. Что сегодня вкладываем в эти слова, кто достоин принимать поздравления? В преддверии важных для нашей страны событий – Дня Победы, 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – поговорим об истории мужества, современных героях и будущих защитниках в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Начинается все с таких малышей, которые с садика в военной форме. Все это благодаря тому, что сегодня расширяется сеть военно-патриотических клубов. Действительно, чуть ли не с садика можно стать его участником и познать азы? Почему это, на ваш взгляд, пользуется такой популярностью?
Анна Рысевец, начальник отдела комитета по образованию Мингорисполкома:
Чуть больше 2,5 лет назад появился в столичной системе образования во взаимодействии с войсковыми частями, подразделениями первый военно-патриотический клуб. Сегодня в городе Минске 30 военно-патриотических клубов, они объединяют более 1800 ребят. Прежде всего деятельность военно-патриотического клуба – это освоение образовательной программы, которая предполагает компоненты образовательные с точки зрения истории. Конечно же, это физическая подготовка, экскурсии, путешествия и профориентационная работа. Делая новые шаги, ребята во многом потом делают выбор в пользу определенных родов войск, службы и служения Отечеству.
«Стать достойными этого титула». Поздравлять ли всех мужчин с 23 февраля – подробнее здесь.