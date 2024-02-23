«Психологи не нужны». Как актёру избавиться от комплексов?
В мире есть множество вещей, которые приносят счастье – это путешествия, комфорт, деньги. Но отдельное место в жизни каждого человека занимает культура. Именно культура способна объединить и обобщить достижения человечества для передачи их будущим потомкам. О том, как привить любовь к искусству, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Все-таки актеру это [пластические операции и косметологические процедуры – прим. ред.] может добавлять уверенности в себе. Может быть, у него есть какие-то комплексы, он что-то в себе меняет и становится уверенным?
Наталия Башева-Иванова, художественный руководитель Камерного драматического театра:
Комплексы – к Станиславскому. Это работа с внутренним я, подсознанием и четкие психофизические тренинги и действия. Даже психологи не нужны, если ты четко работаешь по Станиславскому и его психофизическим тренингам.
Денис Северов, магистр психологии:
В этот момент мне как психологу даже стало немножко обидно. Что за такие психофизические тренинги у Станиславского и почему после них не нужен даже психолог? Насколько я могу понять, основная ключевая концепция заключается в том, чтобы человек находил путь к самому себе, первоисточнику, избавляясь от страхов, сомнений, тревог. Избавляясь от того, что сам не знает, кто он такой. Если это действительно так, я аплодирую и с огромным уважением отношусь к Станиславскому.
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