«Психологи не нужны». Как актёру избавиться от комплексов?

В мире есть множество вещей, которые приносят счастье – это путешествия, комфорт, деньги. Но отдельное место в жизни каждого человека занимает культура. Именно культура способна объединить и обобщить достижения человечества для передачи их будущим потомкам. О том, как привить любовь к искусству, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Все-таки актеру это [пластические операции и косметологические процедуры – прим. ред.] может добавлять уверенности в себе. Может быть, у него есть какие-то комплексы, он что-то в себе меняет и становится уверенным?