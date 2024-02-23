В большинстве платная основа. Есть ли бюджетные места в Национальной школе красоты?

В мире есть множество вещей, которые приносят счастье – это путешествия, комфорт, деньги. Но отдельное место в жизни каждого человека занимает культура. Именно культура способна объединить и обобщить достижения человечества для передачи их будущим потомкам. О том, как привить любовь к искусству, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Божена Еремич, директор Национальной школы красоты:

Я вообще считаю, что наше учреждение тоже относится к культуре непосредственно. Красота – это тоже искусство, как внешняя, так и внутренняя, которой мы обучаем наших детей, студентов. Уже у нас женщины обучаются. Помимо внешней красоты, мы их учим манерам. Этикет, актерское мастерство. Мы приглашаем специалистов, которые обучают наших женщин, девушек, мальчиков, парней. На самом деле, мне кажется, это основная наша направленность, чему мы обучаем – искусству, культуре наших детей.

Михаил Свито:

Им самим это интересно?

Божена Еремич:

Конечно, они приходят. Во-первых, у нас же в большинстве своем платная основа. Было бы странно, если бы им было это не интересно. Есть бюджетные места, сюда еще больше люди приходят – девушки, парни более мотивированные. Им очень это интересно. Им интересна культура, все, что мы им рассказываем, показываем – стиль, мода. Та же мода, стиль – это тоже часть культуры, которую мы должны знать, изучать.